스포츠로 건강 챙기고 추억 쌓고… 스포츠토토, 인천 아동-청소년과 특별한 하루

사진=한국스포츠레저 제공

스포츠토토가 인천 지역 아동·청소년들에게 체육 활동과 프로스포츠 현장을 경험할 수 있는 특별한 하루를 선물했다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저는 27일 “지난 24일 인천 지역아동센터 4개소 소속 아동·청소년 약 50명과 함께 ‘2026 스포츠드림데이’ 2차 활동을 진행했다”고 밝혔다.

스포츠드림데이는 체육진흥투표권사업의 공익적 가치를 알리고, 문화소외계층의 스포츠 체험 기회를 넓기 위해 마련된 사회공헌 프로그램이다. 이번 행사에는 김대욱 한국스포츠레저 대표이사와 신규 입사자 등 임직원들도 봉사자로 참여했다.

참가자들은 먼저 미추홀구체력인증센터에서 국민체육진흥공단의 ‘국민체력100’과 연계한 체력 측정을 받았다. 자신의 신체 상태를 확인한 뒤 일상에서 실천할 수 있는 운동 방법과 건강관리 교육도 함께 들었다.

이어 인하대 60주년기념관으로 자리를 옮겨 체육용품으로 구성된 스포츠 키트를 전달받았다. 행사가 끝난 뒤에도 꾸준히 신체 활동을 이어갈 수 있도록 마련된 물품이다.

사진=한국스포츠레저 제공

프로야구 관람을 앞두고 응원 준비도 진행됐다. 참가자들은 치어리더와 함께 미니 깃발을 직접 만들고 응원 동작을 배우며 야구장 나들이에 대한 기대감을 높였다.

오후에는 인천 SSG 랜더스필드를 찾아 구단 체험 프로그램에 참여했다. 그라운드를 걷는 ‘레드퍼레이드’를 비롯해 선수단 입장 때 하이파이브를 나누는 ‘어메이징로드’를 경험한 뒤 SSG와 NC의 KBO리그 정규리그 경기를 관람했다.

한국스포츠레저 관계자는 “이번 스포츠드림데이는 아동 및 청소년들이 자신의 체력을 확인하고 프로스포츠 현장을 직접 경험하며, 건강한 스포츠 활동의 가치를 느낄 수 있도록 마련했다”며 “앞으로도 스포츠를 통해 지역사회와 소통하고, 체육 활동과 스포츠 문화 체험의 기회를 제공할 수 있도록 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

이번이 끝이 아니다. 한국스포츠레저는 올해 스포츠드림데이를 총 세 차례 운영한다. 지난 5월에는 다문화가족 15팀 약 50명을 대상으로 미니 운동회와 프로축구 관람을 진행했다. 오는 8월에는 제주도박문제예방치유센터와 연계해 예방교육과 프로축구 관람으로 구성된 3차 활동을 제주에서 열 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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