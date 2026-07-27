미래 인재 키운다... 현대차그룹, 청년 직무역량 강화 교육 진행

직무역량 강화 교육 프로그램 ‘HINT(HMG Incubation of New Talent)’ 1기 합동 입교식 단체 사진. 현대차그룹 제공

현대자동차그룹은 27일 인재개발원 경주 캠퍼스에서 청년 인재 육성을 위한 직무역량 강화 교육 프로그램 ‘HINT(HMG Incubation of New Talent)’ 1기 합동 입교식을 진행했다.

‘HINT’는 고용노동부와 산업통상부가 국내 기업들과 함께 추진하는 청년 직업훈련 사업인 ‘K-뉴딜 아카데미’의 일환으로, 미래 모빌리티 산업현장 체험 및 기술 경험 기회 제공을 통해 청년들의 직무 역량 향상과 진로 설계를 돕고자 개설됐다.

세부 교육 과정은 ▲미래 모빌리티 개발 분야의 핵심 기술 역량을 강화하는 ‘임베디드 AI(하드웨어·소프트웨어 분야)’ ▲제조 현장의 디지털 전환 및 스마트화 관련 분야를 학습하는 ‘제조 지능화’의 2개 트랙으로 운영되며, 이 밖에도 현대차그룹 핵심 생산공장 견학, 실차 기반 교육, 현직자 특강 등 다양한 현장 중심 프로그램이 진행될 예정이다.

전국 7개 지역에서 모인 교육생 500명은 입교식에 이어 진행되는 2박 3일간의 합숙 교육을 통해 ‘HINT’ 프로그램의 취지 및 교육 방향성을 이해하고 스스로의 성장 목표를 구체화하고, 동료들과 네트워크를 형성하며 소통의 폭을 넓히게 된다.

현대차그룹은 앞으로 3개월 간 ‘HINT’ 1기 과정을 운영하고, 오는 9월에 2기 참가자 모집을 진행할 계획이다. 향후 교육 과정의 90% 이상을 대전, 대구, 광주, 부산 등 비수도권 지역에서 실시해 지역 청년들에게 전문 실무 교육 기회를 제공하고, 지방 인재의 안정적인 성장에도 기여한다는 목표다.

이날 행사에 참석한 성 김 현대차그룹 사장은 “자동차 산업은 전기차와 소프트웨어를 중심으로 발전하고 있으며 이런 변화에 맞춰 배우고 성장하는 것이 중요하다”며, “교육생들이 ‘HINT’ 교육 과정을 통해 미래 모빌리티 분야 전문 지식은 물론, 실제 현장에서 필요한 문제 해결 능력도 키울 수 있을 것이라 기대한다”고 말했다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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