밴드 이혁정모, 단독 콘서트 ‘THE MEN’ 성료…앨범 전곡 라이브 최초 공개

184레코즈, 락킨코리아 제공

밴드 이혁정모(EHJM)가 신곡부터 대표곡까지 아우르는 무대로 팬들과 뜨거운 호흡을 나누며 단독 콘서트를 성공적으로 마쳤다.

이혁정모는 지난 25일 서울 스페이스브릭에서 두 번째 미니앨범 ‘THE MEN’ 발매 기념 단독 콘서트 THE MEN을 개최했다. 새 앨범 발매 이후 처음 열린 공연인 만큼 현장은 이들의 무대를 기다려온 팬들의 열기로 가득 찼다.

이날 이혁정모는 미니앨범의 수록곡 전곡을 라이브로 처음 선보이며 공연의 포문을 열었다. 한층 깊어진 밴드 사운드와 폭발적인 라이브 퍼포먼스로 현장 분위기를 달군 것은 물론, 특유의 에너지 넘치는 무대 매너로 관객들의 뜨거운 환호를 이끌어냈다.

무대 사이사이에는 팬들과 진솔한 대화를 나누며 공연의 의미를 함께 공유했다. 가까운 거리에서 호흡하며 교감한 이혁정모는 공연장을 찾은 팬들에게 특별한 시간을 선물했다.

신곡 무대뿐 아니라 그동안 사랑받아온 대표곡과 다양한 커버곡도 이어졌다. 강렬한 록 사운드와 섬세한 감성을 넘나드는 무대는 자연스러운 떼창을 이끌어내며 공연의 열기를 최고조로 끌어올렸다.

공연을 관람한 팬들은 "귀가 호강한 공연이었다", "이혁의 폭발적인 보컬과 정모의 기타 연주가 압도적이었다", "음악을 향한 진심이 무대에서 그대로 전해졌다" 등 호평을 쏟아냈다.

한편 이혁정모는 앞으로도 다양한 공연과 콘텐츠를 통해 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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