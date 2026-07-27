은가은♥박현호, 첫 듀엣곡 ‘사랑해 사랑해’ 발매…완벽한 호흡

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은가은과 박현호 부부가 데뷔 후 처음으로 듀엣곡을 발표하며 달콤한 사랑의 하모니를 들려준다.

27일 정오 공개되는 ‘사랑해 사랑해’는 오는 8월 발매 예정인 은가은의 새 정규앨범 선공개곡이다. 특히 결혼 후 은가은, 박현호가 부부로서 처음 선보이는 공식 듀엣곡이라는 점에서 의미를 더한다.

사랑해 사랑해는 사랑하는 이를 향한 진심을 대화하듯 풀어낸 트로트 러브송이다. 은가은의 맑고 사랑스러운 음색과 박현호의 따뜻하면서도 힘 있는 보컬이 어우러져 설렘 가득한 하모니를 완성했다.

서로의 마음을 주고받는 듯한 구성과 반복되는 고백 가사는 사랑의 행복과 설렘을 한층 배가시킨다. 누구나 공감할 수 있는 따뜻한 감성을 담아 리스너들의 마음을 사로잡을 것으로 기대를 모은다.

두 사람은 앞서 지난해 발표된 은가은의 ‘약속합니다’에서 작사·작곡에 함께 참여하며 예비부부로서 음악적 호흡을 맞춘 바 있다. 이번에는 결혼 후 첫 공식 듀엣곡을 통해 한층 깊어진 케미스트리와 안정적인 보컬 합을 선보일 예정이다.

한편 은가은은 선공개곡 사랑해 사랑해를 시작으로 오는 8월 다양한 신곡이 수록된 새 정규앨범을 발매하며 본격적인 활동에 나선다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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