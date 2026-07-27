“입양고민은 깊게, 신청은 간편하게”… QR코드로 ‘은퇴 검역탐지견’ 품는다

고민은 깊게, 신청은 간편하게. 정부가 은퇴 검역탐지견 입양의 편의성을 높였다.
27일 농림축산검역본부는 큐알(QR) 코드를 활용한 은퇴 검역탐지견 입양 신청 방식을 도입한다고 밝혔다. 기존에는 검역본부 홈페이지서 입양신청서 등 관련 서류를 내려 받아 작성한 후 메일로 제출해야 하는 등 절차가 복잡하고 모바일 접근성이 낮다는 문제점이 있었다.
이제는 스마트폰으로 QR 코드를 스캔하면 입양 신청 페이지로 연결, 작성 후 제출하면 된다.
입양 대상은 전국 공항‧항만 검역 현장에서 활동하다가 은퇴한 검역탐지견, 양성 과정 중 적성이 맞지 않아 선발되지 않은 훈련 탈락견이다.
현재 입양 가능한 강아지는 총 6마리(래브라도 리트리버 2, 비글 4)로, 은퇴견은 9세 전후이며 훈련 탈락견은 2세 전후다. 보다 자세한 정보는 검역본부 홈페이지와 국가동물보호정보시스템에서 확인할 수 있다.
최종 입양 여부는 신청 접수 후 동물보호단체와 공동으로 서류심사와 현장 심사를 거쳐 결정되며, 입양 신청부터 인도까지 약 2개월이 소요된다.
최명철 검역본부 인천공항지역본부장은 “QR 코드를 활용한 입양 절차 개선으로 은퇴 검역탐지견이 새로운 가족을 만나는 기회가 더 확대되기를 바란다”며 “국가를 위해 헌신한 검역탐지견들이 행복한 제2의 삶을 시작할 수 있도록 입양 제도를 지속 개선하겠다”고 말했다.
박재림 기자 jamie@sportsworldi.com
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