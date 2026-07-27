‘스탈존’ 출격…익스트렉션+MMO 결합한 전장 열린다

체르노빌 출입금지 구역을 배경으로 한 스탈존이 차별화된 시스템을 앞세워 기존 익스트렉션 장르와 다른 재미를 제공한다.

스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 스토브는 익스트렉션 슈터 MMO 신작 ‘스탈존(STALZONE)’을 정식 출시했다고 27일 밝혔다.

스탈존은 세력 간 갈등으로 혼란에 빠진 체르노빌 출입금지 구역을 무대로 한다. 일반적인 익스트렉션 슈터와 달리 캐릭터 성장, 평판, 장비, 세력 관계 등 장기 성장 요소가 세션 종료 후에도 유지된다. 현장에서 획득한 전리품만 안전하게 귀환하기 전까지 잃을 위험에 노출돼 과도한 손실 부담은 줄이고 긴장감은 살린 것이 특징이다.

게임은 NPC와 이용자가 함께 만들어가는 오픈 월드를 기반으로 세력 간 영토 분쟁과 다양한 사건을 경험할 수 있도록 구성됐다. 여기에 50시간 이상 분량의 시네마틱 스토리 캠페인을 제공해 세계관을 자연스럽게 익히고, 익스트렉션 장르에 익숙하지 않은 이용자도 부담 없이 적응할 수 있도록 했다.

전투 시스템도 차별화를 꾀했다. 200종 이상의 실사형 무기 커스터마이징을 지원하며, 장비 성능보다 이용자의 실력을 중시하는 총격전을 구현했다. 최대 5인이 분대를 꾸려 협동 플레이를 즐길 수 있고, 근접 음성 채팅 기능을 통해 협상과 대치 등 다양한 상황을 연출할 수 있다.

또한 비슷한 실력의 이용자끼리 연결하는 글로벌 매치메이킹 시스템과 자체 엔진, 전담 조직 EXENS의 안티치트 시스템을 적용해 보다 공정한 플레이 환경을 제공한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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