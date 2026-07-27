내가 만든 맵이 전 세계로…‘배그 모바일’ 창작 공모전 개최

배틀그라운드 모바일 이용자들이 직접 제작한 콘텐츠를 겨루는 첫 공식 창작 공모전이 열린다.

크래프톤은 배틀그라운드 모바일 이용자 창작 모드 ‘크래프트 그라운드(Craft Ground)’를 기반으로 한 ‘2026 펍지 모바일 크래프트 그라운드 공모전’을 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 공모전은 배틀그라운드 모바일 한국·일본 지역에서 처음 열리는 크래프트 그라운드 공모전이다. 이용자들이 직접 제작한 맵을 출품하고 다른 이용자들과 함께 즐기며 창작 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 공모전 슬로건은 ‘Create, Play, Make it Yours’, 캐치프레이즈는 ‘배틀로얄은 시작일뿐. 너만의 그라운드를 만들어봐!’다.

크래프트 그라운드는 이용자가 직접 게임 모드와 맵을 제작할 수 있는 창작 시스템이다. 배틀로얄은 물론 다양한 장르와 테마의 콘텐츠를 자유롭게 구현할 수 있으며, 제작한 맵은 전 세계 배틀그라운드 모바일 이용자들에게 공개된다. 크래프톤은 이번 공모전을 통해 이용자 창작 생태계를 확대하고, 더 많은 이용자들의 참여를 이끌어낸다는 계획이다.

공모전은 자유 주제로 진행된다. 참가자는 크래프트 그라운드 에디터를 활용해 장르와 테마 제한 없이 맵을 제작할 수 있다. 출품작은 공식 공모전 공지 이후부터 접수 마감일까지 게임 내 크래프트 그라운드 모드에서 제작한 맵이어야 하며, 편집 시간은 60분 이상이어야 한다. 참가자는 게임 내 공모전 이벤트 페이지를 통해 맵 코드와 제작자 정보를 제출하면 된다.

일정은 7월 27일부터 9월 2일까지 제작 준비 기간을 거쳐, 8월 10일부터 9월 2일까지 작품을 접수한다. 이후 9월 7일부터 16일까지 1차 심사가 진행되며, 이를 통과한 작품은 9월 21일부터 10월 5일까지 이용자 플레이와 투표를 거친다. 최종 심사는 10월 6일부터 13일까지 진행되며, 수상작은 10월 16일 발표된다.

수상작은 내부 심사를 통해 1차 선정된 뒤 플레이 지표와 이용자 투표, 최종 심사 결과를 종합해 결정된다. 총상금은 2400만원 규모로, 1위 1명에게 1000만원, 2위 1명에게 500만원, 3위 1명에게 300만원이 수여된다. 이와 함께 한국과 일본에서 각각 3명씩 총 6명을 선정하는 크리에이티브상 수상자에게는 각 100만원의 상금이 지급된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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