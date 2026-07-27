올인짐, 척병원과 업무협약…운동·재활 연계 건강관리 강화

이미지=올인짐

의정부 프리미엄 피트니스 브랜드 올인짐이 지난 25일 척병원과 업무협약(MOU)을 체결하고 회원 건강관리 서비스 강화에 나섰다고 27일 밝혔다.

이번 협약은 운동과 의료를 연계한 건강관리 시스템을 구축하고 회원들에게 보다 안전하고 전문적인 운동 환경을 제공하기 위해 마련됐다.

협약을 통해 양 기관은 척추·관절 질환 예방과 운동 손상 관리, 재활 프로그램 운영 등 다양한 분야에서 상호 협력할 예정이다. 또한 올인짐 회원들이 전문 의료진과 연계된 건강관리 서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있는 기반을 마련한다.

양 기관은 운동 중 발생할 수 있는 부상에 대한 신속한 의료 연계는 물론, 올바른 운동 습관 형성을 위한 건강강좌와 운동 교육 프로그램, 재활 운동 프로그램 등을 공동으로 추진하며 지역사회 건강 증진에도 힘을 모을 계획이다.

올인짐 관계자는 “운동은 건강을 위한 좋은 습관이지만, 올바른 운동과 전문적인 의료 지원이 함께할 때 보다 체계적인 건강관리가 가능하다”며 “이번 척병원과의 업무협약을 통해 회원들이 운동부터 치료, 재활까지 체계적인 건강관리 서비스를 받을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

올인짐은 앞으로도 의료기관과의 협력을 확대하고 다양한 건강 증진 프로그램을 운영하며 회원들에게 안전하고 신뢰할 수 있는 프리미엄 피트니스 서비스를 제공해 나갈 방침이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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