“오랫동안 혐오문화 방치…기성세대 잘못 커” [낙인 찍는 사회]

사진=리센느 원이 유튜브 채널

특정 단어나 짧은 발언 하나만으로 의도가 단정되고 사회적 갈등으로 확전되는 현상에는 디지털 플랫폼 환경과 미디어 소비 방식 등이 복합적으로 작용한다. 오랜 기간 왜곡된 문화가 방치된 플랫폼에 노출된 청년층에게 책임을 집중시키기보다 사회 구조적 원인을 함께 살펴야 한다는 목소리가 나온다.

김헌식 대중문화평론가 겸 중원대학교 사회과학대 특임교수는 27일 “결국 기성세대가 잘못했기 때문이다. 2030세대의 잘못은 아닌데 자꾸 원인으로 몰고 가는 경향이 있다”며 청년층을 논란의 유발자나 범죄자처럼 몰아가는 사회적 시선을 비판했다. 이어 “혐오 표현을 젊은 세대가 새롭게 만들어낸 것이 아니다”라며 “기존 사회에 광범위하게 퍼져 있던 표현과 문화가 온라인에서 무분별하게 소비되면서 어디에서 비롯됐는지조차 모른 채 사용하는 경우가 적지 않다”고 말했다.

오히려 기성세대와 정치권, 플랫폼의 책임이 크다는 지적이다. 김 평론가는 “기성세대와 정치권, 플랫폼이 오랜 기간 이런 문화를 방치한 책임이 있다. 젊은 세대는 피해자인데 정작 가해자 낙인을 찍는다. 그럼 오히려 젊은 세대의 반발 심리가 부르게 된다”고 강조했다.

특히 SNS 중심의 미디어 환경이 갈등을 더욱 키우고 있다며 “앞뒤 재지 않고 특정 프레임을 가지고 판단하는 그런 측면들이 굉장히 강해졌다. 디지털 모바일 환경에 따른 부작용을 줄일 사회적 장치나 교육 등 대비가 부족했기 때문에 이런 문제가 양산되고 있다”고 지적했다.



반복되는 사회적 논란을 줄이기 위해 언론과 정치권, 플랫폼 모두의 책임 있는 역할이 필요하다. 단순히 특정 표현을 사용한 개인에게 책임을 돌리는 방식으로는 문제를 해결할 수 없다는 지적이다.

김 평론가는 “논란이 발생했을 때 특정인을 곧바로 가해자로 규정하기보다 해당 표현이 왜 문제가 되는지, 사회적으로 왜 사용을 지양해야 하는지를 공론화하는 역할을 언론이 해야 한다. 정치권 역시 명확한 기준을 마련할 필요가 있다”고 말했다.

특히 혐오 표현과 역사 왜곡에 대해 사회적 기준이 필요하다고 강조했다. 그는 “유럽에서는 나치를 찬양하거나 희생자를 조롱하는 행위를 처벌하는 등 사회적 합의가 이뤄져 있다”며 “우리 사회도 민주화 운동을 폄훼하는 표현처럼 공동체의 가치를 훼손하는 행위에 대해서는 명확한 기준을 세워야 한다. 그런 합의나 결정을 못하고 있기 때문에 미래세대가 계속 피해를 보고 갈등의 골이 깊어지는 것”이라고 설명했다.

플랫폼 책임도 거론했다. 김 평론가는 “SNS도 혐오 표현 등을 제대로 필터링 안 하는 측면이 있다. 플랫폼이 이용자들의 언어생활과 여론 형성에 큰 영향을 미친다. 이로 인해 영향받은 이용자들을 욕할 게 아니라 플랫폼의 관리 책임을 강화해야 한다”고 힘주어 말했다.

무엇보다 무분별한 낙인찍기 문화가 사회 전반의 자기검열을 부추기고 있다고 우려했다. 특정 표현의 의미를 정확히 알지 못한 채 사용했더라도 곧바로 특정 집단으로 몰아가거나 사과를 요구하는 분위기가 형성되면서 누구나 자유롭게 의견을 표현하기 어려워지고 있다는 것이다. 김 평론가는 “누가 반인륜적인 표현을 쓰고 싶겠나. 모르니까 썼는데 그걸 범죄자처럼 몰아가면 자기검열을 하게 된다. 경중이나 사안을 따지지 않고 무조건 누군가를 범죄자로 낙인찍는 행위 자체가 범죄 행위라는 인식이 있어야 한다”고 밝혔다.



스타의 대응에 대해서는 적극적인 법적 대처 필요성을 언급했다. 그는 “허위사실을 퍼트리는 사람에 대해 강경하게 나가야 한다”며 “선의의 피해자가 계속 발생하는 상황을 방치해서는 안 된다”고 말했다. 아울러 타인의 권리와 사회 질서를 해치는 행위는 법률에 따라 일정한 기본권 제한이 가능하다는 헌법의 취지를 언급하며 “그 원칙에 맞게 적용하면 된다고 생각한다”고 부연했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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