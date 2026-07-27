팔꿈치 바깥쪽? 안쪽?... 통증 위치로 구분하는 ‘테니스엘보·골프엘보’

팔꿈치는 손목과 손의 움직임을 지탱하는 중요한 관절로 일상생활은 물론 다양한 작업에서 반복적으로 사용되는 부위다. 설거지와 청소, 컴퓨터 작업, 운전, 운동 등 손목을 자주 사용하는 생활이 이어지면 팔꿈치 힘줄에 지속적인 부담이 가해질 수 있다.

이로 인해 발생하는 대표적인 질환이 바로 테니스엘보(외측상과병증, 흔히 외측상과염)와 골프엘보(내측상과병증, 흔히 내측상과염)다.

이들 질환은 명칭 때문에 운동선수에게만 생기는 질환으로 오해하기 쉽지만 실제로는 스포츠와 관계없이 손목과 팔을 반복적으로 사용하는 직장인, 주부, 요리사, 미용사, 기술직 종사자 등 손을 많이 사용하는 사람이라면 누구에게나 발생할 수 있다.

테니스엘보와 골프엘보는 반복적인 사용과 과부하로 인해 팔꿈치 주변 힘줄에 미세 손상이 누적되고 힘줄의 퇴행성 변화가 진행되면서 통증이 발생하는 질환이다.

두 질환은 통증이 발생하는 위치에 따라 구분된다. 테니스엘보는 팔꿈치 바깥쪽(외측)의 손목 신전근 힘줄에 발생하는 질환이며, 골프엘보는 팔꿈치 안쪽(내측)의 손목 굴곡근 힘줄이 손상돼 발생하는 질환이다.

테니스엘보와 골프엘보는 증상에도 차이가 있다. 테니스엘보는 물건을 들어올리거나 쥐는 동작, 문 손잡이를 돌리는 동작 등에서 팔꿈치 바깥쪽 통증이 심해지는 것이 특징이다. 반면 골프엘보는 걸레를 짜거나 병뚜껑을 여는 동작처럼 손목을 굽히거나 비트는 동작에서 팔꿈치 안쪽 통증이 두드러진다. 증상이 진행되면 악력이 감소하거나 물건을 오래 쥐기 어려운 등 손의 기능에도 영향을 미칠 수 있다.

초기에는 팔꿈치가 뻐근하거나 일시적인 불편감 정도로 나타나는 경우가 많아 단순 근육통으로 오인하기 쉽다. 그러나 통증이 수주 이상 지속되거나 반복적으로 재발한다면 힘줄 손상이 진행되고 있을 가능성을 고려해야 한다. 치료 시기를 놓치면 만성 통증으로 이어져 일상생활은 물론 업무 수행에도 불편을 초래할 수 있어 조기 진단과 치료가 중요하다.

진단은 통증의 위치와 증상의 양상, 신체 진찰을 종합적으로 평가해 이뤄진다. 필요에 따라 X-ray, 초음파, MRI 등 영상검사를 통해 다른 질환을 감별하고 힘줄 손상 범위와 퇴행성 변화 정도를 확인한다. 이를 바탕으로 환자의 증상과 병변 정도에 맞는 치료 계획을 수립하게 된다.

치료의 기본은 손상된 힘줄에 가해지는 부담을 줄이고 충분한 회복 시간을 확보하는 것이다. 초기에는 활동량 조절과 함께 약물치료, 물리치료, 보조기 착용, 체외충격파 치료 등 보존적 치료를 우선 시행하며 환자의 상태에 따라 주사치료를 고려할 수 있다.

대부분은 이러한 비수술적 치료만으로 증상 호전을 기대할 수 있지만 충분한 기간 동안 보존적 치료를 시행했음에도 증상이 지속되거나 반복돼 일상생활에 큰 불편을 초래하는 경우에는 수술적 치료를 고려할 수 있다.

정재효 신촌연세병원 정형외과 과장은 "테니스엘보와 골프엘보는 비교적 흔한 질환이지만 초기 증상이 경미해 단순 근육통으로 여기고 방치하는 경우가 적지 않다”며 “팔꿈치 통증이 반복되거나 손목을 사용하는 동작에서 통증이 지속된다면 증상을 방치하지 말고 정형외과를 찾아 정확한 진단과 적절한 치료를 받는 것이 만성화를 예방하는 데 중요하다"고 전했다.

이어 "평소 손목과 팔꿈치를 반복적으로 사용하는 작업을 할 때는 중간중간 충분한 휴식을 취하고 작업 전후 스트레칭을 하는 것이 힘줄에 가해지는 부담을 줄이는 데 도움이 된다"며 "무거운 물건은 한 손보다 양손으로 들어 팔꿈치에 가해지는 부담을 분산하는 습관도 테니스엘보와 골프엘보를 예방하는 데 도움이 될 수 있다"고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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