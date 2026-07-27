NCT 127, 대망의 컴백…8월24일 '블링이'

그룹 NCT 127이 돌아온다.

SM엔터테인먼트는 27일 NCT 127이 오는 8월 24일 정규 7집 ‘블링이(BLINGY)’로 컴백한다고 밝혔다. 이번 앨범을 통해 지난 10년 동안 함께 쌓아온 여정을 돌아보는 동시에 팀에 대한 깊은 자부심과 ‘원팀(One Team)’의 결속을 바탕으로 앞으로도 자신들만의 찬란한 길을 걸어가겠다는 메시지를 담았다. 신보에는 총 9곡이 수록된다 .

K-팝 본거지인 서울을 기반으로 전 세계 무대를 누비겠다는 포부를 안고 데뷔한 NCT 127은 ‘소방차 (Fire Truck), ‘Cherry Bomb’(체리 밤), ‘Regular’(레귤러), ‘영웅 (英雄; Kick It)’, ‘Sticker’(스티커), ‘Fact Check (불가사의; 不可思議)’(팩트체크), ‘삐그덕 (Walk)’ 등 히트곡들을 잇따라 발표, 유니크한 음악과 극강의 퍼포먼스를 선보이며 글로벌 K팝 신(Scene)을 선도해 왔다.

또한 네 번의 월드 투어를 연이어 성공시키며 대형 스타디움 및 돔, 아레나 무대를 매료시킨 NCT 127은 압도적인 라이브와 퍼포먼스로 ‘공연의 神(신)’ 위상을 완벽히 증명했으며, 오는 9월 다섯 번째 투어 ‘NEO CITY - THE REDLINE’(네오 시티 – 더 레드라인)으로 글로벌 팬들과 다시 한번 호흡할 예정인 만큼, 데뷔 10주년을 맞아 새롭게 써 내려갈 행보에 이목이 집중된다.

이달 초 NCT 127 7인은 SM엔터테인먼트와 전원 재계약을 체결했다. 이들은 2016년 7월7일 데뷔해 NCT 유닛 중 한국의 수도 서울을 중심으로 활동하는 팀으로 출발해 글로벌로 활동 영역을 넓혔다. 현재 도영, 정우는 현역으로 군 복무 중이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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