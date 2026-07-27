한국인이라면 '김부장'…인구 절반이 봤다

SBS 금토드라마 '김부장'이 2026년 최고의 흥행작으로 성공적인 막을 내렸다.

지난 25일 방영된 ‘김부장' 최종회가 닐슨코리아 기준 순간 최고 시청률 27.1%, 전국 23.0%, 수도권 23.4%를 기록하며 압도적인 흥행 속에 대단원의 막을 내렸다.

닐슨코리아 전국 누적 도달자 집계 기준으로 1회부터 최종회까지 본 방송과 재방송을 아우른 누적 TV 시청자 수는 2563만 8593명, 전국 누적 도달률은 52.56%를 나타냈다. 이는 대한민국 전체 인구의 절반을 넘어서는 수치로, 전 국민적인 관심 속에 '김부장 신드롬'을 일으킨 국민 드라마임을 보여주는 결과다. 특히 최종회의 2049 시청률이 최고 8.42%를 기록하며 핵심 시청층의 뜨거운 호응을 얻었다.

'김부장'은 방송 초반부터 폭발적인 반응을 얻으며 단 6회 만에 전국 시청률 22.3%를 기록하는 등 방영 기간 내내 2026년 미니시리즈 최고 시청률을 이어가며 각종 흥행 기록을 새로 썼다. 최종회에서는 순간 최고 시청률 27.1%를 기록하며 올해 최고 화제작 다운 저력을 보여줬다.

글로벌 흥행 성과도 뚜렷하게 나타났다. ‘김부장’은 넷플릭스 비영어 TV쇼 부문 글로벌 1위를 3주 연속 차지하며 전 세계적인 인기를 입증했다. 여기에 TV-OTT 드라마 화제성 3주 연속 1위를 기록하고, 출연자 화제성에서도 최상위권을 휩쓰는 등 시청률과 글로벌 인기, 화제성을 모두 석권했다.

‘김부장’의 흥행은 탄탄한 원작 IP와 완성도 높은 제작력, 배우들의 열연, 몰입감 있는 연출이 어우러진 결과라는 평이다. 판타지오가 기획부터 제작까지 전 과정을 주도하며 대형 흥행작을 탄생시킨 점에서 콘텐츠 제작 역량과 사업 경쟁력을 다시 한번 입증했다. 남궁견 판타지오 회장은 “이번 작품을 통해 판타지오의 콘텐츠 기획·제작 역량과 IP 경쟁력을 다시 한번 입증할 수 있었다”며 “앞으로도 더욱 좋은 콘텐츠와 완성도 높은 작품으로 시청자들의 기대에 부응해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 판타지오는 ‘김부장’의 성공을 발판으로 차기 드라마를 비롯한 다양한 콘텐츠 제작을 본격화할 계획이다. 또한 그동안 확보한 대작 IP의 제작 및 투자에도 박차를 가해 콘텐츠 사업 기반을 더욱 확대하고, 국내를 넘어 글로벌 콘텐츠 시장 공략에도 속도를 낼 방침이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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