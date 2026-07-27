아워벌스데이 4인 추가 공개…베일 벗은 7인조 완전체

그룹 아워벌스데이(OURBIRTHDAY)의 새 멤버 4인이 베일을 벗었다. 기존 3인과 새로운 멤버 4인이 더해져 7인조 걸그룹 라인업을 완성했다.

아워벌스데이 측은 지난 25일 JYP엔터테인먼트 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 인트로덕션 필름 ‘넷::에러 커넥션 어보티드(NET::ERR_CONNECTION_ABORTED)’를 공개했다.

공개된 영상은 생일 파티를 연상시키는 공간을 배경으로 펼쳐졌다. 접속이 끊길 듯 이어진 끝에 도착한 신혜원이 멤버들 곁에 앉자, 테이블 위로 가상의 케이크가 떠오르며 몽환적인 분위기를 자아냈다.

이어진 화면에는 검을 쥔 유와 해머를 든 신혜원, 건틀릿을 낀 국초록, 활을 겨눈 키라라의 카드가 하나씩 등장했다. 영상 말미 네 사람이 함께 손을 뻗자 케이크가 실제 형태로 구현되며 반전을 선사했고, 앞으로 펼쳐질 여정에 대한 궁금증을 고조시켰다.

앞서 아워벌스데이 첫 번째 디지털 싱글 ‘헝그리 (사이드 에이)(HUNGRY (Side A))’를 발매하며 프리 데뷔에 나섰다. 이어 23일에는 Mnet ‘엠카운트다운’에서 첫 무대를 공개하며 본격 활동의 신호탄을 쏘아 올렸다.

이번 인트로덕션 필름으로 조혜진, 베이비, 아치라야에 이어 새 얼굴까지 합류하며 7인 라인업을 완성했다. 평범한 일상을 생일 같은 설렘으로 물들이겠다는 포부를 내세운 아워벌스데이가 이색 프로모션으로 어떤 행보를 이어갈지 관심이 모인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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