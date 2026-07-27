도미노피자, 행복얼라이언스와 특별한 ‘피자 만들기’

도미노피자가 여름방학을 맞은 지역아동센터 아동들에게 직접 피자를 만드는 특별한 추억을 선물했다.

도미노피자는 사회공헌 네트워크 행복얼라이언스와 함께 서울 노원구 구립수락지역아동센터 아동들을 본사로 초청해 무료 쿠킹 클래스 ‘다 함께 피자교실’을 진행했다고 27일 밝혔다.

지난 24일 열린 피자교실에서는 참가 아동들이 도미노피자 매장에서 실제 사용하는 식재료를 활용해 각자 원하는 토핑을 올린 피자를 직접 만들었다. 피자가 완성되는 과정을 체험하며 조리와 식문화에 대한 관심을 높일 수 있도록 프로그램을 구성했다.

이번 행사는 복지 사각지대 아동의 교육 격차 해소를 지원하기 위해 2022년부터 운영 중인 ‘행복얼라이언스 스쿨’과 연계해 마련됐다.

도미노피자는 피자 제조 시설을 갖춘 이동식 차량 ‘파티카’를 활용한 나눔 활동도 이어가고 있다. 지난 14일에는 군포시 청소년상담복지센터와 학교 밖 청소년지원센터 이용 아동 및 관계자 100명을 대상으로 피자 파티를 열었다. 도미노피자는 2008년부터 파티카를 통해 전국의 아동복지시설과 사회공헌 현장 등을 찾아 피자를 지원해왔다.

도미노피자 관계자는 “여름방학을 맞은 아동들이 피자를 직접 만들며 즐거운 추억을 쌓을 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 아동들의 건강한 성장을 돕는 사회공헌 활동을 지속해서 확대하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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