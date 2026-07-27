BMW파이낸셜, 신형 iX3 잔존가치 최대 63% 보장

BMW파이낸셜서비스코리아가 7월 중 순수전기 스포츠액티비티차량(SAV) ‘더 뉴 BMW iX3’를 계약하는 고객을 대상으로 금융 프로모션을 실시한다고 밝혔다.

스마트 운용리스와 장기렌터카 이용 고객에게는 기본 잔존가치에 2%포인트를 추가로 적용한다. 스마트 운용리스를 계약기간 36개월, 연간 주행거리 1만㎞ 조건으로 이용하면 차량 잔존가치를 최대 63%까지 보장받을 수 있다. 잔존가치를 높게 설정해 월 납입금을 낮추는 구조다.

일반 할부와 스마트 할부, 운용리스, 장기렌터카 이용 고객 가운데 선착순 250명에게는 월 납입금을 최대 25만원까지 한 차례 지원한다.

차량 외관과 주요 부품 손상을 보상하는 ‘BMW 뉴 풀케어 프로그램’도 제공한다. 스마트 운용리스와 스마트 할부 이용 고객이 대상이며 흠집과 찌그러짐, 전면 유리, 차량 키, 휠·타이어 등의 손상을 일정 범위에서 보상한다. 기본 제공 기간은 1년이다.

지난 3월 19일부터 7월 5일까지 iX3를 사전 예약하고 올해 안에 출고·등록하는 고객에게는 풀케어 프로그램을 3년으로 연장해 제공한다.

스마트 운용리스 고객에게는 계약 종료 후 차량 반납 과정에서 발생하는 원상복구 비용도 지원한다. 장기렌터카는 제외되며 파손 부위의 부품 수리비를 최대 100만원까지 면제한다.

이번 프로모션은 금융계약 실행일을 기준으로 적용된다. 잔존가치 추가 보장과 풀케어 프로그램은 8월에도 운영할 예정이다. BMW코리아는 별도로 iX3 사전 예약 후 올해 안에 차량을 등록한 고객에게 100만원 상당의 충전카드를 제공한다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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