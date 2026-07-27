아리오르, 더현대 서울 상륙…나이스웨더서 한달간 팝업 운영

식물세포배양기술을 앞세운 비건 스킨케어 브랜드 아리오르가 서울 여의도 더현대 서울에 상륙했다.

글로코는 더마 스킨케어 브랜드 아리오르가 더현대 서울 지하 2층 나이스웨더 매장에서 팝업스토어를 열고 다음 달 19일까지 운영한다고 밝혔다. 팝업 공간은 아리오르의 핑크 조명과 제품 디스플레이를 결합해 꾸몄다. 현장에는 제품 체험존을 비롯해 가위바위보 이벤트와 팝업 한정 구매 혜택도 마련됐다.

아리오르는 자연스러운 아름다움을 뜻하는 순우리말 ‘아리땁다’와 ‘오르다’를 결합한 이름이다. 식물을 직접 채집하는 대신 식물세포를 배양해 원료를 얻는 기술을 활용하고, 피부 진정과 장벽 관리에 초점을 맞춘 비건·클린 뷰티 제품을 선보이고 있다.

이번 팝업에서는 아리오르의 대표 제품 4종을 직접 체험할 수 있다. 주요 제품은 데일리 젠틀 클렌저, 캐모마일 샤이닝 앰플, 에델바이스 모이스처라이징 크림, 에델바이스 유브이 컨트롤 선 세럼 등이다.

데일리 젠틀 클렌저는 리포좀 세라마이드와 고·중·저분자 3중 히알루론산을 담은 약산성 클렌저다. 판테놀 성분을 더해 세안 후 피부의 수분감을 유지하도록 설계했다.

브랜드의 시그니처 제품인 캐모마일 샤이닝 앰플은 정제수 대신 캐모마일 꽃수를 71.54% 사용하고, 울릉도 특산식물인 섬초롱꽃의 세포배양액을 담았다. 나이아신아마이드 5%를 함유해 피부 톤과 장벽을 함께 관리하는 제품이다.

에델바이스 모이스처라이징 크림은 에델바이스 캘러스 추출물과 스쿠알란 15%를 배합했다. 병풀 추출물과 마데카소사이드 등을 더해 건조하거나 민감해진 피부의 보습과 진정을 돕는다.

에델바이스 유브이 컨트롤 선 세럼은 자외선 차단지수 SPF 50+, PA++++의 선케어 제품이다. 판테놀과 알란토인을 함유했으며 백탁과 끈적임을 줄인 세럼 제형을 적용했다.

아리오르 관계자는 “더현대 서울 나이스웨더에서 아리오르의 식물세포배양기술과 비건 스킨케어 제품을 선보이게 됐다”며 “방문객들이 현장에서 아리오르의 마일드 더마 스킨케어 루틴을 직접 경험해보길 바란다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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