‘붉은사막’ 흥행 돌풍…스팀 매출 1억9000만 달러 돌파

펄어비스의 오픈월드 액션 어드벤처 게임 ‘붉은사막(Crimson Desert)’이 글로벌 시장에서 신규 IP의 저력을 입증했다.

글로벌 시장조사업체 알리네아 애널리틱스가 최근 발표한 보고서에 따르면 지난 3월 출시된 붉은사막은 스팀 플랫폼에서 누적 매출 1억9000만 달러를 돌파했다.

2026년 스팀 출시작 기준으로는 ‘포르자 호라이즌 6’, ‘바이오하자드 레퀴엠’에 이어 매출 3위에 올랐다. 특히 매출 상위 5개 작품 가운데 기존 시리즈가 아닌 신규 IP는 붉은사막이 유일했다.

알리네아 애널리틱스는 “상위권 대부분이 기존 프랜차이즈 후속작인 점을 고려하면 신규 IP인 붉은사막의 성과는 더욱 의미가 크다”고 평가했다.

판매 속도는 가팔랐다. 출시 첫날 200만 장을 판매한 데 이어 한 달이 채 지나기 전에 500만 장을 돌파했고, 출시 83일 만에는 누적 판매량 600만 장을 넘어섰다.

펄어비스는 자체 개발한 블랙스페이스 엔진을 기반으로 구현한 고품질 오픈월드와 액션성을 앞세워 글로벌 PC·콘솔 시장에서 경쟁력을 입증하며 신규 IP 흥행에 성공했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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