하석진, 거절에도 직진…“도망 안 가겠다” 안희연 향한 진심

하석진의 직진이 흔들리지 않았다. 거절에도 물러서지 않은 진심은 조금씩 안희연의 마음을 움직였고, 두 사람의 로맨스는 한층 깊어진 설렘을 예고했다.

26일 방송된 KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다' 2회에서는 김무진(하석진 분)이 한규림(안희연 분)를 향한 마음을 끝까지 지켜내는 모습과 함께, 한씨 집안을 둘러싼 크고 작은 사건들이 펼쳐지며 극의 재미를 더했다.

앞서 첫눈에 한규림에게 마음을 빼앗긴 김무진은 "지금 고백하지 않으면 규림 씨를 놓칠 것 같았다"며 진심을 전했지만, 한규림은 "연애를 할 시간도, 여유도, 마음도 없다"며 선을 그었다. 예상치 못한 거절 앞에서도 김무진은 쉽게 마음을 접지 못했고, 씁쓸한 표정으로 아쉬움을 삼켰다.

두 사람의 관계는 레스토랑에서 벌어진 사건을 계기로 미묘한 변화를 맞았다. 한 손님이 한규림을 희롱하자 이를 목격한 김무진은 참지 못하고 주먹을 날렸다. 한규림은 그의 행동을 나무라면서도 자신을 진심으로 아끼고 지켜주는 마음에 흔들린다고 털어놨다. 하지만 "더 이상 흔들지 말아 달라"는 부탁을 건네며 스스로 거리를 두려 했고, 김무진 역시 쉽사리 다가서지 못하며 애틋한 분위기를 자아냈다.

김무진은 주변 사람들에게도 한규림을 향한 마음을 숨기지 않았다. 절친 박정우(민진웅 분)는 집안 환경을 언급하며 "책임질 수 없다면 흔들지 말라"고 조언했지만, 그는 별다른 반박 없이 묵묵히 받아들였다. 이후 어머니 홍옥선(진경 분)을 찾아간 김무진은 "좋아하는 사람에게 차였지만 절대 포기하지 않겠다"고 단호한 의지를 드러냈고, 이를 지켜보던 홍옥선의 의미심장한 표정은 긴장감을 높였다.

한편 집안의 가장 역할을 도맡아온 한규림은 동생 한규영(박유나 분)의 이기적인 태도에 홧김에 "나 결혼할 거야"라고 말해버렸고, 이 한마디는 온 가족을 술렁이게 만들었다. 이후 벤치에서 거짓말을 어떻게 수습할지 고민하던 중 김무진과 마주친 한규림은 자신들을 바라보는 한규영을 의식해 연인인 척 그의 옷깃을 정리해줬다. 갑작스러운 스킨십에 설렘을 감추지 못하는 김무진의 모습은 유쾌한 웃음을 안겼다.

이날 방송에서는 고윤희(윤유선 분)와 전남편 한석중(류승수 분)의 재회도 그려졌다. 우연한 교통사고를 계기로 마주한 두 사람은 상반된 현실을 드러냈다. 재혼 후 새로운 삶을 살고 있는 고윤희와 달리 한석중은 아내와 헤어진 뒤 홀로 아이들을 키우고 있었다. 뒤늦게 "당신 같은 여자는 없었다"며 무릎까지 꿇고 매달리는 한석중을 냉정하게 돌아서는 고윤희의 모습은 통쾌함을 안겼다.

여기에 박수남(강애심 분)이 아들 조흥식(배정남 분)과 한규림을 이어주려 하면서 새로운 변수도 등장했다. "우리 아들과 세 번만 만나 달라"는 부탁에 한규림이 난처해하자, 이를 지켜보던 김무진은 질투심을 감추지 못했고 조흥식 역시 경계심을 드러내며 미묘한 삼각 구도를 형성했다.

방송 말미에는 김무진의 진심이 다시 한 번 빛을 발했다. 결혼 이야기가 거짓말이었다는 사실이 밝혀진 가운데, 김무진은 한규영 앞에서 "너희 언니는 뻥일지 몰라도 나는 진심"이라며 한규림의 편에 섰다. 이에 한규림은 "나를 선택하는 건 가장 나쁜 패를 고르는 것"이라며 밀어냈지만, 김무진은 "도망가지 않겠다"고 담담하게 답하며 끝까지 곁을 지키겠다는 의지를 전했다. 흔들림 없는 그의 직진이 한규림의 마음을 어떻게 변화시킬지 관심이 모아진다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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