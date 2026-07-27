리센느 원이 ‘눈물 펑펑’…2년 만에 이룬 ‘러브어택’ 1위

리센느(RESCENE)가 ‘역주행 신화’를 완성했다. 발매된 지 약 2년이 지난 곡으로 지상파 음악방송 1위에 오르며, 뒤늦게 피어난 인기가 정상까지 이어지는 이례적인 기록을 써 내려갔다.

리센느는 26일 방송된 SBS TV ‘인기가요’에서 미니 1집 ‘신드롬(SCENEDROME)’의 타이틀곡 ‘러브어택(LOVE ATTACK)’으로 1위 트로피를 품에 안았다. 2024년 8월 공개된 곡이 약 2년 만에 음악방송 정상에 오르며 역주행의 결실을 맺었다.

1위가 발표되자 리더 원이는 감격을 감추지 못한 채 눈물을 흘렸다. 그는 “꿈은 꾸는 것에서 끝나는 게 아니라 이룰 수 있다는 걸 알려주신 팬덤 리마인과 많은 분들께 진심으로 감사드린다”며 벅찬 소감을 전했다. 다른 멤버들 역시 스태프와 가족, 팬들에게 감사 인사를 전하며 기쁨을 함께 나눴다.

이번 성과는 신곡과 기존 히트곡이 동시에 사랑받으며 만들어낸 결과다. 리센느는 하루 전 MBC TV ‘쇼! 음악중심’에서 스페셜 리메이크 싱글 ‘프리티 걸(Pretty Girl)’로 데뷔 후 첫 지상파 음악방송 1위를 차지한 데 이어, 이번에는 역주행에 성공한 러브어택으로 다시 한 번 정상에 올랐다. 앞서 SBS M ‘더쇼’까지 포함하면 한 주 동안 음악방송 3관왕을 달성하는 기염을 토했다.

음원 차트에서의 상승세는 무대 러브콜로도 이어지고 있다. 리센느는 전날 인천 영종도에서 열린 ‘원 유니버스 페스티벌 2026’ 무대에 오른 데 이어 ‘보령머드축제’ 등 주요 여름 축제에 잇따라 출연했다. 앞으로 ‘제천국제음악영화제’ 등 다양한 페스티벌 무대에도 오르며 상승세를 이어갈 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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