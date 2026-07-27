프로 선수에서 일반인까지… ‘웰컴톱랭킹’이 그리는 스포츠 라이프스타일 플랫폼

웰컴톱랭킹 프로야구, 프로당구, 프로골프 종목별 TOP 3 랭킹

‘데이터’가 서로 다른 영역의 금융과 스포츠를 하나로 묶었다. 산업 간 경계가 허물어지는 ‘빅블러(Big Blur)’ 시대에 맞춰 두 영역은 데이터라는 공통 언어를 앞세워 합종연횡에 나서고 있다. 과거 스포츠 마케팅이 로고 노출과 후원에 머물렀다면, 이제는 경기 기록을 콘텐츠로 삼아 고객과 소통하는 플랫폼 경쟁의 시대로 접어들었다.

웰컴저축은행의 ‘웰컴톱랭킹’은 스포츠 마케팅이 단순 후원을 넘어 데이터 플랫폼 경쟁으로 진화하고 있음을 보여주는 상징적인 사례다. 최근 웰컴톱랭킹은 프로골프 분야로 영역을 넓히고, 프로 선수 중심이었던 서비스를 아마추어와 일반인까지 확장하고 있다. 스포츠 데이터 플랫폼을 넘어 스포츠와 일상을 연결하는 참여형 플랫폼으로 영역을 확장하고 있다는 평가를 받고 있다. 경기 기록은 금융 플랫폼의 콘텐츠가 되고, 스포츠 팬은 새로운 고객 접점이 된다.

◆야구, 당구에서 골프까지 영역 확장

최근 웰컴저축은행은 한국여자프로골프협회(KLPGA)와 KLPGA 대상포인트 파트너십을 체결하며 스포츠 데이터 플랫폼으로서의 외연을 확장하고 있다. 이번 협약에 따라 KLPGA 대상포인트의 공식 명칭은 ‘KLPGA 웰컴저축은행 대상포인트’로 변경됐다. KLPGA 투어 중계방송과 공식 웹사이트, 모바일 애플리케이션은 물론 대회장 순위 보드 등 온·오프라인 채널 전반에서 웰컴저축은행 브랜드가 함께 노출된다.

박종성 웰컴저축은행 대표는 파트너십 체결 당시 “웰컴톱랭킹의 운영 노하우를 통해 KLPGA 대상포인트 제도가 더욱 발전할 수 있도록 기여하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 웰컴저축은행이 축적해온 스포츠 데이터 분석과 랭킹 시스템 운영 역량이 프로골프 영역으로까지 확장되고 있음을 보여주는 사례로 해석된다.

웰컴톱랭킹은 2016년 프로야구 점수제를 시작으로 출범했다. 이후 프로당구(PBA) 등으로 영역을 넓히며 스포츠 데이터 기반 평가 플랫폼으로 성장해 왔다.

◆“진짜 승부사를 찾는다”

웰컴톱랭킹의 핵심 경쟁력은 독자적인 ‘톱랭킹 포인트’ 알고리즘에 있다. 이 시스템은 단순히 안타나 홈런 같은 누적 기록만을 평가하지 않는다. 경기 상황의 중요도와 실제 승리 기여도를 함께 반영해 선수의 실질적인 가치를 수치화한다. 예를 들어, 야구 경기에서 승패가 사실상 결정된 상황에서 나온 홈런보다 팽팽한 동점 상황에서 주자를 홈으로 불러들인 적시타에 더 높은 점수를 부여한다. 기록의 양보다 승리에 얼마나 결정적인 영향을 미쳤는지를 평가하는 방식이다.

이처럼 경기의 흐름을 바꾸고 실제 팀 승리에 기여한 순간을 데이터로 분석하는 구조 덕분에 웰컴톱랭킹은 기존 기록 지표와 차별화된 평가 방식으로 전문가와 스포츠 팬들의 주목을 받아왔다.

◆프로 선수에서 동호인, 그리고 일상까지…경계를 넓히는 랭킹 플랫폼

최근 웰컴톱랭킹의 변화는 스포츠 종목 확대에만 그치지 않는다. 당구 부문에서는 기존 프로 선수 랭킹과 별도로 ‘동호인 톱랭킹’이 새롭게 도입됐다. 프로 선수들의 경기력을 평가하던 시스템이 일반 생활체육 참여자들까지 확대된 것이다.

여기서 한 걸음 더 나아간 것이 ‘웰뱅워킹’이다. 선수의 경기 기록을 평가하던 랭킹 로직을 이용자의 걷기 데이터에 적용한 서비스다. 웰컴디지털뱅크 앱과 연동해 매월 걸음 수를 자동 집계하고 월간 기준으로 순위를 매긴다. 월간 걸음 수 기준 랭킹에 따라 최대 20만원 상당의 상품권과 별도 이벤트 보상도 제공한다.

야구 팬을 위한 ‘야구빙고’도 같은 맥락이다. 팬이 직접 타자 선수를 골라 빙고판을 구성하고, 선택한 선수가 안타를 칠 때마다 칸을 채워가는 방식이다. 축적된 스포츠 데이터 분석 역량을 팬이 직접 체험하는 게임으로 전환했다.

◆저축은행이 스포츠 랭킹 플랫폼을 운영하는 이유

금융회사가 적지 않은 비용과 자원을 투입해 자체 스포츠 데이터 플랫폼을 고도화하는 배경에는 전략적 목적이 있다.

우선 데이터 분석 역량을 기반으로 한 브랜드 신뢰도 제고 효과를 기대할 수 있다. 금융의 본질은 고객의 자산을 안전하게 관리하고 리스크를 분석하는 데이터 역량에 있다. 스포츠 데이터 분석 역량을 지속적으로 보여주는 과정 자체가 금융 브랜드의 전문성과 신뢰도를 강화하는 효과로 이어질 수 있다는 설명이다.

더불어 스포츠 콘텐츠를 활용한 고객 접점 확대 효과도 노릴 수 있다. 금융 앱은 목적이 없으면 자주 접속하지 않는 한계가 있다. 웰컴저축은행은 이를 극복하기 위해 웰컴톱랭킹 게임 참여 횟수에 따라 우대금리를 제공하는 정기적금 상품을 운영하는 등 스포츠 콘텐츠를 금융 서비스와 연결해왔다. 유저의 앱 체류 시간을 늘리고 브랜드 락인 효과를 극대화하는 전략이다.

금융권이 생활 밀착형 플랫폼으로 진화하기 위해 다양한 시도를 이어가는 가운데, 웰컴톱랭킹의 변화는 스포츠 데이터가 단순 기록 분석을 넘어 이용자의 일상 경험까지 어떻게 확장될 수 있는지를 보여주는 사례로 주목받고 있다. 프로야구 점수제로 시작된 작은 실험이 앞으로 어떤 새로운 영역까지 확장될지 관심이 모인다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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