캣츠아이 ‘애니멀’, 스포티파이서 돌풍…美 4위 진입

글로벌 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 신곡 ‘애니멀(Animal)’로 커리어 하이를 경신했다.

26일 발표된 스포티파이 최신 차트에 따르면, ‘애니멀’은 7월 24일 자 ‘데일리 톱 송 USA’ 4위에 올랐다. 이는 캣츠아이 역대 최고 순위로, 기존 히트곡 ‘인터넷 걸(Internet Girl)’(6위)과 ‘핑키 업(PINKY UP)’(10위)을 넘어선 성적이다.

스포티파이 ‘데일리 톱 송 글로벌’에는 9위로 진입했다. 이 곡은 미국(4위)뿐 아니라 캐나다(7위), 영국(15위) 등 총 47개 국가·지역에서 폭넓게 사랑받았다. 이날 ‘데일리 톱 송 글로벌’ 20위권 내 든 음원 중 공개된 지 24시간이 채 지나지 않은 신곡은 ‘애니멀’이 유일하다.

캣츠아이는 ‘애니멀’을 통해 세상에 보이는 무대 위 모습과 그 이면에서 깨어나는 거침없는 에너지 사이의 긴장감을 탐구한다. 내면에 잠재된 억누를 수 없는 본능과 야성을 경쾌한 리듬과 역동적인 비트, 중독성 강한 훅으로 풀어냈다. 세계적인 싱어송라이터 에드 시런이 공동 작곡가로 참여한 곡이다.

‘애니멀’ 뮤직비디오는 약 하루 만에 유튜브에서 조회 수 1000만 회를 돌파했다. 이 역시 캣츠아이가 지금까지 선보인 뮤직비디오 가운데 가장 빠른 조회수 증가 추이다. ‘애니멀’이 수록된 캣츠아이의 세 번째 EP ‘와일드(WILD)’는 오는 8월 14일 발매된다. 이후 캣츠아이는 9월부터 북미와 유럽 10개국에서 총 31회 차 투어를 연다.

캣츠아이는 2024년 미국에서 데뷔해 ‘2026 아메리칸 뮤직 어워드’ 올해의 신인을 포함해 3관왕을 달성했다. ‘제68회 그래미 어워드’에서도 2개 부문 후보에 오르며 글로벌 활약을 이어가고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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