김명수, 숨어버린 강민아 찾을까…‘공감세포’ 오늘(26일) 최종회

진실을 알게 된 강민아가 자취를 감춘다. 최종화만을 남겨놓은 ‘공감세포’ 김명수와 강민아는 어떤 결말을 맞을까.

오늘(26일) 밤 10시 50분 방송되는 토일드라마 ‘공감세포’ 최종회에서는 차은환(김명수)과 유지안(강민아) 사이에 훼방을 놓는 불청객이 등장한다.

지난 방송에서 유지안은 차은환의 도움을 받아 갑질 누명을 벗었다. 유지안의 전 소속사 대표 김준식(정희태)이 그녀의 갑질 논란을 유포한 사실이 드러나는가 하면 폭로자인 전 스타일리스트 신미정(박채원 분)은 갑질 동영상이 사실은 대본 연습이었다고 고백했다. 그러나 성공에만 목매는 유지안의 엄마 최정미(손지나)가 차은환의 뒷조사를 시작하면서 두 사람이 모르는 사이 또 다른 위기가 닥쳤다. 여기에 유지안은 과거 차은환의 아버지가 자신을 구하려다 목숨을 잃은 기억을 떠올리고 믿을 수 없는 진실에 눈물을 쏟고 말았다.

유지안이 과거 사건의 비밀을 깨닫고 충격에 빠진 가운데, 최종회를 앞두고 공개된 스틸에는 두 사람을 둘러싼 위기가 예고돼 손에 땀을 쥐게 만든다.

앞서 “매 순간 내 감정을 다 아는 사람. 나한테는 너무 끔찍하지 않겠냐”며 유지안을 밀어낸 차은환은 애절하게 따라오는 그녀의 시선을 외면하지 못한다. 하지만 유지안은 자신 앞에 선 차은환을 바라보며 하염없이 눈물만 쏟아낸다. 그녀를 위해 과거의 비극을 숨기려 했던 그에게 모든 사실을 알게 됐다고 차마 말할 수 없었던 것. 절절함이 폭발하는 이때, 강렬한 헤드라이트 불빛과 함께 분위기는 급반전된다. 운전석의 인물을 확인한 유지안은 그 자리에 얼어붙으며 마지막까지 휘몰아칠 파란을 예고한다.

반갑지 않은 손님으로 인해 방황하던 유지안은 트러블에 휘말리게 된다. 이에 다시금 세상의 손가락질을 받게 된 그녀는 견디기 힘든 현실을 피해 도피를 선택한다고. 유지안에게 모질게 대한 지난날을 떠올린 차은환은 뒤늦게 그녀의 흔적을 쫓기 시작한다. 계속해서 엇갈리는 두 사람의 사랑, 그 마지막 페이지가 어떤 마침표를 찍을지 오늘 밤 방송될 최종회에 관심이 집중된다.

한편, ‘공감세포’는 공감을 부정한 여자와 공감을 떠안은 남자가 ‘감정 전이’라는 초현실적인 사건을 통해 서로의 세계를 침범하며 감정을 다시 배워가는 과정을 그린 로맨틱 코미디다. 오늘(26일) 최종회가 방송되며 해당 방송분은 디즈니+에서 27일 자정 공개된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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