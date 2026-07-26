한국마사회, 글로벌 수의인재 키운다… 첫 말 임상교육 ‘수의캠프’ 성료

수의캠프 참가자들이 실습에 진행하고 있다.

고윤영 건국대학교 수의학과 교수가 한국 마사회 수의캠프에서 강의를 하고 있다.

한국마사회가 글로벌 말 수의인재 육성에 적극 나선다.

한국마사회는 지난 23일부터 25일까지 경기도 과천시 말보건처 소속 동물병원에서 국내 수의과대학생을 대상으로 ‘2026년 한국마사회 수의캠프(말 임상 집중교육 과정)’를 성료했다고 밝혔다.

교육에는 국내 수의과대학 본과 4학년 학생과 미국수의사 면허 취득을 준비 중인 지원자 등 총 9명이 참여했다. 참가자들은 현장 교육에 앞서 사전 온라인 강의로 기초지식을 습득한 뒤, 한국마사회 서울부속동물병원에서 내과·외과·장제학·영상의학·응급의학 등 말 임상 핵심 분야에 대한 이론교육과 실습을 병행했다.

특히 발굽 해부 실습, X-ray·초음파 촬영 실습, 기본 신체검사 및 산통 실습 등 실전형 프로그램으로 구성돼 참가자들의 높은 관심을 받았다. 한국마사회 소속 수의사·장제사는 물론 외부 교수진(이인형, 고윤영 교수)도 강사로 참여해 전문성을 더했으며, 출석·참여도·술기 수행능력 등을 종합 평가해 Pass/Fail 결과를 각 대학에 통보하는 환류체계도 함께 운영했다.

이번 교육과정은 미국 수의학교육 인증(AVMA) 기준에 부합하는 임상교육을 제공함으로서 국내 수의과대학생들의 해외 진출 기반을 마련하는데도 도움이 될 것으로 기대된다. 한국마사회는 내년부터 참여 수의과대학을 확대할 계획이며, 구체적인 내년도 운영 계획은 올해 연말 중 마련될 예정이다. 앞으로도 국내 수의과대학과의 협력을 지속 확대하고 말 임상교육 프로그램을 정례화해 말산업 전문인력 양성에 기여해 나갈 계획이다.

한국마사회 수의캠프에 참가한 교수진, 참가자, 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 한국마사회 제공

이번 수의캠프는 국내 수의과대학과 말 임상교육 협력체계를 구축하고 제한적인 말 임상 실습 기회를 보완하기 위해 마련됐다. 한국마사회는 지난해 12월 서울대학교 수의과대학과 교육협력 업무협약을 체결한 데 이어, 올해 7월에는 건국대학교와도 말산업 발전을 위한 업무협약을 맺으며 대학 협력기반을 넓혀왔다.

한국마사회 관계자는 “이번 수의캠프를 준비하며 참가 학생들이 말 임상현장에서 실질적인 역량을 쌓을 수 있도록 이론과 실습의 균형에 특히 신경 썼다”며 “앞으로도 국내 수의과대학과의 협력을 바탕으로 내실 있는 교육과정을 지속적으로 운영해나가겠다”고 전했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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