한국마사회 천안지사, 초록우산 충남지역본부에 취약계층 지원 후원금 전달

김우현 초록우산 충남지역본부장(왼쪽), 김대오 한국마사회 천안지사장이 충남 천안시 두정동소재 초록우산 충남지역본부에서 열린 취약계층 아동 장학금 지원사업 ‘아이들의 내일을 응원해 DREAM’ 후원금 전달식에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 초록우산 충남지역본부 제공

한국마사회 천안지사가 지역 아동을 위해 후원금을 전달했다.

초록우산은 최근 충남 천안시 두정동 소재 충남지역본부에서 한국마사회 천안지사와 취약계층 아동 장학금 지원사업 ‘아이들의 내일을 응원해 DREAM’ 후원금 전달식을 진행했다고 밝혔다.

후원금 500만원은 한국마사회 천안지사 인근인 천안시 두정동과 성정1동에 거주하는 취약계층 아동 10명에게 각 50만 원씩 장학금으로 지원된다. 해당 장학금은 교재 구입, 학원 수강 등 실질적인 교육비로 사용돼 아이들이 경제적 부담을 덜고 안정적인 환경에서 학습에 집중할 수 있도록 돕는 데 쓰일 예정이다.

김대오 한국마사회 천안지사장은 “아이들이 환경에 구애받지 않고 학업에 전념해 건강한 사회 구성원으로 성장하길 바란다”라며 “앞으로도 지역사회와 상생하며 아이들의 꿈과 내일을 응원하는 공기업의 사회적 책임을 다하겠다”라고 전했다.

김우현 초록우산 충남지역본부장은 “아동들의 학습 기회 보장을 위해 따뜻한 나눔을 실천해 주신 한국마사회 천안지사에 진심으로 감사드린다”며 “초록우산은 앞으로도 아이들이 경제적 격차를 넘어 건강하고 행복하게 성장할 수 있도록 지원하겠다”라고 밝혔다.

한편 이날 전달식에는 김대오 한국마사회 천안지사장, 김혜경 부지사장, 김우현 초록우산 충남지역본부장, 장하리 팀장이 참석했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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