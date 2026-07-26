데뷔 1년도 안 된 코르티스, 스포티파이 10억회 돌파

그룹 코르티스가 스포티파이 누적 재생수 10억회를 넘겼다.

빅히트뮤직은 코르티스가 현재까지 발표한 노래들의 누적재생수가 지난 24일 현재 스포티파이에서 10억60만회를 기록했다고 26일 밝혔다. 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 중 최다 재생수다. 코르티스는 지난해 8월 데뷔했고, 미니 앨범 2장 등 총 13곡을 발표했다. 국가·지역별로 보면 미국에서 유입이 가장 많았고, 인도네시아·한국·필리핀·브라질·일본이 뒤를 이었다.

가장 인기가 많은 곡은 지난 4월 내놓은 'REDRED'다. 이 노래는 3개월 만에 재생수 1억6000회를 보였다. 이와 함께 미니 1집 수록곡 'GO!'가 2억1600여회, 'FaSHioN'은 1억9800여회 재생됐다.

코르티스를 공연을 이어간다. 오는 31일부터 다음 달 1일 열리는 미국 음악축제 '롤라팔루자 시카고' 무대에 설 예정이다. 다음 달 4일엔 캐나다 토론토를 시작으로 같은 달 16일까지 북미 6개 도시에서 첫 번째 투어 '2026 CORTIS TOUR '을 한다. 또 다음 달 22~23일에는 서울 고려대학교 화정체육관에서 데뷔 1주년 기념 공연을 할 예정이다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]