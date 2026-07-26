“아빠 피지컬 그대로”…유승준, 요트 위 ‘근육질’ 두 아들 깜짝 공개

유승준이 가족과 함께 보낸 휴가를 공개했다. 출처=유승준 SNS

가수 유승준(미국명 스티브 유)이 두 아들과 함께한 휴가 일상을 공개했다.

26일 유승준은 자신의 인스타그램을 통해 가족들과 휴가를 보내는 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 유승준은 두 아들과 함께 요트 위에서 포즈를 취하고 있다. 특히 두 아들은 아버지를 쏙 빼닮은 탄탄한 근육질 체형과 듬직한 체구로 누리꾼들의 시선을 사로잡았다.

유승준은 지난 2004년 결혼해 2006년 첫째 아들, 2010년 둘째 아들을 얻었다. 이어 2018년 쌍둥이 딸까지 품에 안으며 슬하에 2남 2녀를 두고 있다.

한편 유승준은 지난 2015년부터 주로스앤젤레스(LA) 총영사관을 상대로 한국 입국 비자(F-4) 발급 거부 처분 취소 소송을 이어오고 있다. 대법원 승소에도 불구하고 비자 발급이 재차 거부되자 제기한 세 번째 비자 소송의 항소심 선고는 오는 9월 열릴 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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