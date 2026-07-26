노홍철→빠니보틀, 폭우에 롤코 멈춰…‘놀러코스터’ 마지막 투어 ‘대혼란’

노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀의 유럽 놀이공원 로드트립의 마지막 여정이 예상치 못한 폭우로 최대 위기를 맞는다.

26일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '놀러코스터'에서는 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 유럽 놀이공원 투어의 피날레를 장식하는 가운데, 기상 악화로 계획이 흔들리는 모습이 그려진다.

이날 멤버들은 롤러코스터만 14개를 보유해 '롤러코스터 성지'로 불리는 독일의 한 테마파크를 찾는다. 다양한 스릴 어트랙션을 앞두고 설렘을 감추지 못한 이들은 본격적인 놀이기구 정복에 나선다.

특히 전 세계 롤러코스터 마니아들의 관심을 받고 있는 신형 롤러코스터가 등장해 기대를 모은다. 세계 최초 105도 런치 발사 시스템을 비롯해 에어타임과 인버전 구간 등 최첨단 기술이 집약된 어트랙션으로, 압도적인 스릴을 예고한다.

테마파크의 이색 식당도 시선을 사로잡는다. 레일을 따라 음식이 이동하고 360도 루프를 통과해 테이블까지 서빙되는 '롤러코스터 식당'이 등장해 멤버들의 감탄을 자아낸다.

투어 막바지에는 최강록의 달라진 모습도 눈길을 끈다. 거대한 롤러코스터들을 연이어 경험하며 스릴에 완전히 적응한 그는 "이제 식당도 내일 당장 창업할 수 있을 것 같다"며 엉뚱한 자신감을 드러내 현장을 웃음바다로 만든다.

하지만 즐거움도 잠시, 갑작스러운 폭우가 쏟아지면서 상황은 급변한다. 기상 악화로 주요 놀이기구 운행이 전면 중단되자 현장은 순식간에 혼란에 빠지고, 멤버들은 롤러코스터를 앞에 두고 2대2로 갈리는 뜻밖의 상황을 맞는다.

예상치 못한 변수 속에서 유럽 놀이공원 투어의 마지막을 어떻게 마무리할지 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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