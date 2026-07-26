“남스태프 오가는데 가림막도 없이…” 정가은, 무명 시절 눈물의 샤워씬 고백

정가은이 무명 시절 겪었던 에피소드를 고백했다. 출처=유튜브 채널 ‘정가은 탐구생활’ 영상 캡처

배우 정가은이 무명 시절 광고 촬영 현장에서 겪었던 서러운 에피소드를 털어놨다.

지난 25일 정가은은 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 모델 및 광고 모델로 활동하던 시절을 회상했다.

그는 “패션모델로 활동하다 미스코리아 대회에 출전했고, 2002년 서울로 올라와 콜라, 비누 등 다양한 광고를 찍었다”며 운을 뗐다. 이어 논란이 됐던 당시 샤워 장면 촬영 상황을 언급했다.

정가은은 “뒷모습을 촬영하는 장면이었는데 수치스러운 기억이 있다”며 “남자 스태프들이 계속 지나다니는데도 가림막조차 없었고 동선 정리도 제대로 되지 않았다”고 밝혔다.

이어 “‘내가 유명하고 잘나가는 배우였어도 이런 대접을 받았을까’라는 생각에 결국 울면서 촬영을 마쳤다”고 덧붙여 안타까움을 자아냈다.

한편 이후 tvN 예능프로그램 ‘롤러코스터’를 통해 대중에게 이름을 알린 정가은은 “그때는 1년 365일 중 360일을 일할 정도로 바빴다”며 “지금 생각해보면 그 모든 순간이 얼마나 감사했는지 뒤늦게 깨닫게 됐다”고 전했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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