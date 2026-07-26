한국 남자배구, 브라질과 평가전 1승 2패 마감…희망·과제 동시에 남겼다

사진=뉴시스

한국 남자 배구대표팀(세계랭킹 26위)이 강호 브라질(세계랭킹 7위)과의 세 차례 평가전에서 1승 2패를 기록했다.

한국은 26일 충북 제천체육관에서 열린 브라질과의 3차전에서 세트 점수 1-3(25-16 23-25 22-25 22-25)으로 역전패했다. 신호진(현대캐피탈)이 15점, 정한용(대한항공)이 14점을 올리며 분전했으나 승리를 가져오지 못했다. 1차전 승리 이후 2, 3차전을 내리 내주며 평가전 3연전을 마감했다.

한국은 오는 8월과 9월에 열리는 2026 동아시아선수권대회, 2026 아시아선수권대회와 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 경기력 향상과 국제 경쟁력 강화를 위해 이번 평가전을 준비했다. 브라질은 주전 선수들이 국제배구연맹(FIVB) 발리볼네이션스리그(VNL)에 참가하면서 2군 전력으로 한국과 맞섰다.

3차전 출발은 좋았다. 한국은 1세트에서 임성진(국군체육부대), 신호진, 정한용의 삼각편대를 앞세웠다. 상대 범실 9개를 유도하며 9점 차 대승을 거뒀다. 하지만 2세트부터 브라질의 높은 타점과 블로킹에 막혔다. 3세트에는 20-21까지 추격했으나 승부처 범실로 세트를 내줬다. 4세트 역시 22-23 막판 접전에서 브라질의 빠른 속공에 무릎을 꿇었다.

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한국은 1차전에선 3-1(22-25 25-21 25-23 25-20) 역전승을 거뒀다. 신호진이 20점을 기록했다. 임성진과 정한용도 각각 18점과 12점으로 힘을 보탰다.

2차전은 브라질의 높이에 고전했다. VNL을 마치고 합류한 마이콩 프랑카의 영향이 컸다. 한국은 블로킹 득점 3-11로 크게 밀리며 1-3(19-25 25-27 25-19 22-25)으로 패했다. 임성진이 서브 에이스 2개를 포함해 18득점으로 활약을 펼쳤지만 결과는 아쉬웠다.

한편, 대한배구협회는 브라질과의 평가전을 바탕으로 동아시아선수권대회와 아시아선수권대회에 나설 한국 남자 배구대표팀 최종 엔트리를 결정할 예정이다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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