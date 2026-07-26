송가인, 조나단 ‘농땡이’ 딱 걸렸다…“빨리 와, 달려!”

송가인이 ‘제철리 마을회관’ 첫 방송부터 남다른 리더십과 입담을 앞세워 ‘청년 부회장’ 존재감을 제대로 각인시켰다. 카리스마와 친근함을 넘나드는 활약으로 출연진은 물론 마을 주민들과도 빠르게 어우러지며 프로그램의 활력을 더했다.

송가인은 26일 방송된 SBS 새 예능프로그램 ‘제철리 마을회관’에서 영월 삼굿마을 청년 부회장으로 나서 본격적인 마을 생활을 시작했다.

마을에 도착한 송가인은 김대호, 조나단의 환영 속에 첫 일정을 소화했다. 김대호가 어르신들과 친해지는 비결을 묻자 “제가 어르신들 사이에서는 블랙핑크”라고 재치 있게 답하며 시작부터 특유의 입담으로 분위기를 달궜다.

이어진 재능 자랑 시간에서도 존재감은 이어졌다. “입담이 좀 된다”고 자신감을 드러낸 송가인은 김대호와 조나단을 향해 “기가 빨리셨냐”고 농담을 건네며 유쾌한 분위기를 만들었다. 이에 두 사람은 “오프닝부터 포스에 눌렸다”며 감탄을 쏟아냈다.

점심 준비 과정에서는 청년 부회장다운 리더십도 빛났다. 모두가 분주히 일하는 가운데 잠시 쉬고 있던 조나단을 발견한 송가인은 곧바로 대파를 수확해 오라는 미션을 맡겼다. 망설이는 조나단에게 “어려운 일 아니잖아”, “누나가 같이 가줄까?”라고 다독이면서도 “빨리 와, 달려!”라고 독려하며 특유의 카리스마를 드러냈다.

조나단 역시 “가인 누나는 목소리부터 힘이 난다”고 말하며 웃음을 자아냈다.

엄한 모습만 있었던 것은 아니었다. 대파밭이 멀었다는 조나단의 투정에는 “아, 그랬어?”라며 받아쳤고, 직접 대파를 손질하는 방법까지 알려주며 다정한 면모를 보여 훈훈한 케미를 완성했다.

첫 번째 재능기부 현장에서도 송가인의 활약은 이어졌다. 금융 교육과 테니스 수업에 참여한 그는 아이들의 환호를 이끌어내며 금세 친근하게 어울렸고, 특유의 밝은 에너지로 현장 분위기를 이끌었다.

방송 말미에는 마을 경로잔치가 예고되며 기대감을 높였다. 첫 방송부터 리더십과 예능감, 친화력을 두루 보여준 송가인이 앞으로는 또 어떤 활약으로 마을 주민들과 시청자들의 마음을 사로잡을지 관심이 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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