현대차 타이틀 스폰서 ‘아세안 현대컵’ 개막

현대자동차가 타이틀 스폰서로 참여한 동남아시아 국가대표 축구대회 ‘아세안 현대컵(ASEAN Hyundai Cup)’이 24일(현지시간) 캄보디아 프놈펜 모로독 테코 국립경기장에서 개막했다.

1996년 창설된 이 대회는 올해 현대차가 타이틀 스폰서를 맡으면서 아세안 현대컵으로 명칭을 변경했다. 격년제로 열리는 동남아 최고 권위의 국가대표 축구대회다. 2024년 대회는 TV와 디지털 스트리밍을 합쳐 누적 시청자 5억4000만명 이상을 기록했다.

이번 대회는 다음달 26일까지 약 한 달간 열린다. 베트남과 인도네시아, 태국, 말레이시아 등 아세안 11개국 대표팀이 참가한다.

현대차는 ‘현대차와 함께, 하나 되는 아세안(Hyundai, Driving ASEAN as One)’을 슬로건으로 온·오프라인 마케팅을 진행한다. 인도네시아 전통 보트 경주 응원 영상으로 화제가 된 인플루언서 라얀 아르칸 디카와 협업한 디지털 콘텐츠를 선보인다.

경기장과 현지 딜러망에서는 차량을 국가별 응원 스티커로 꾸미는 참여형 캠페인을 운영한다. 경기장 브랜딩과 키즈 에스코트, 중계방송 그래픽 노출도 진행한다. 태국·말레이시아·베트남·인도네시아에서는 대회 개막에 앞서 우승 트로피 순회 전시를 열었다.

대회 기간 차량 구매 고객을 대상으로 계약금 지원과 특별 할인 등 판촉 행사도 실시한다. 딜러 전시장 단체 관람과 공식 상품 증정, 결승전 관람권 추첨도 마련한다.

현대차는 이번 대회를 시작으로 2028년까지 ‘아세안 유나이티드 FC’가 주관하는 국가대표·클럽·23세 이하·여자부 대회 등 총 10개 대회를 공식 후원할 계획이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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