“앞은 상큼, 뒤는 파격”…빌리 츠키, ‘워터밤’ 뒤흔든 과감 백리스 [스타★샷]

츠키가 워터밤 무대 비하인드 컷을 공개했다. 출처=츠키 SNS

그룹 빌리(Billlie)의 멤버 츠키가 ‘워터밤’ 무대 뒤 반전 매력이 담긴 비하인드 컷을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

지난 25일 츠키는 자신의 공식 인스타그램 계정에 “Waterbomb time!”이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 츠키는 여름 축제의 청량함이 물씬 풍기는 패션으로 눈길을 끌었다. 그는 산뜻한 민트 그린 컬러의 레이스 탑을 입어 상큼하면서도 섬세한 매력을 과시하는 한편, 등 라인이 과감히 드러나는 백리스 디자인을 완벽히 소화하며 은근한 섹시미를 더했다.

츠키가 워터밤 무대 비하인드 컷을 공개했다. 출처=츠키 SNS

여기에 빈티지한 감성의 하이웨이스트 데님 팬츠를 매치해 스타일리시하면서도 편안한 무드를 연출했다. 또 블랙 컬러의 슬림 벨트로 허리 라인에 감각적인 포인트를 주어 세련된 패션 감각을 자랑했다.

사진을 접한 글로벌 팬들은 “실제 팅커벨을 보는 듯하다”, “나날이 리즈 경신 중”, “러블리와 핫걸 매력이 동시에 느껴진다” 등 뜨거운 반응을 보이며 찬사를 아끼지 않았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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