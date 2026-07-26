피원하모니, ‘KMA 2026’ 2관왕…“피스 덕에 더욱 빛나”

그룹 피원하모니(P1Harmony)가 'KMA 2026'에서 2관왕의 영예를 안았다.

피원하모니는 지난 25일 서울 고려대학교 화정체육관에서 'KMA 2026(KM차트어워즈 2026)'에서 '베스트 남성 그룹(BEST MALE GROUP)’과 ‘얼티메이트 12(ULTIMATE 12)’ 부문에서 각각 트로피를 받았다.

피원하모니는 수상 후 "뜻깊은 상 주셔서 감사하다. 항상 응원해 주시고 사랑해 주시는 피스(팬덤명) 감사드리고, 여러분 덕분에 더욱 빛나는 피원하모니가 되는 것 같다. 앞으로도 더 노력해서 멋진 무대 보여드리겠다"라고 소감을 전했다.

이어진 공연에서 피원하모니는 데뷔곡 '사이렌(SIREN)'과 미니 9집의 수록곡 '아이스(ICE(VVS))' 및 타이틀곡 '유니크(UNIQUE)' 무대를 꾸몄다. 지웅과 소울의 강렬한 댄스 브레이크로 무대의 포문을 연 피원하모니는 메가크루와 합을 이뤄 빈틈 없는 군무를 선보였고, 완벽한 라이브와 파워풀한 퍼포먼스를 완성하며 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

지난 3월 미니 9집 '유니크'를 발표, 동명의 타이틀로 활동한 피원하모니는 해당 앨범으로 초동(발매 후 일주일 간의 판매량) 50만 장을 넘어서며, 데뷔 후 첫 하프 밀리언셀러에 등극했다.

‘유니크’는 빌보드 메인 차트인 '빌보드 200' 4위에 오르며 자체 최고 기록을 경신했고, 여섯 작품 연속 '빌보드 200' 진입이라는 유의미한 성과를 거뒀다.

최근에는 ‘유니크’로 빌보드가 공식 홈페이지를 통해 발표한 스태프 선정 '2026년 최고의 K팝 노래 25’(현재까지): 스태프 선정)에 이름을 올리며 글로벌 존재감을 입증했다.

국내외를 넘나들며 종횡무진 활약하고 있는 피원하모니는 마카오, 방콕, 도쿄에서 ‘2026 피원하모니 아시아 스테이지 [비 유니크](2026 P1Harmony ASIA STAGE [BE UNIQUE])’를 개최한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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