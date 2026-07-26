“내가 아는 손담비 맞아?”…금발+스모키 ‘파격 갸루’ 도전

손담비가 갸루로 변신했다. 출처=손담비 SNS

가수 겸 배우 손담비가 파격적인 ‘갸루’ 패션으로 색다른 매력을 발산했다.

26일 손담비는 자신의 인스타그램을 통해 “갸루 도전, 색다른 경험이었어요”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 손담비는 2000년대 감성이 물씬 풍기는 화려한 갸루 스타일링을 완벽하게 소화했다. 파스텔 블루 톤의 민소매 크롭 톱과 그래픽 미니스커트를 매치한 그는 퍼(Fur) 꼬리 장식과 화이트 힐 롱부츠로 특유의 키치한 분위기를 극대화했다. 여기에 밝은 블론드 웨이브 헤어와 짙은 스모키 메이크업, 태닝된 피부 톤까지 더해져 시선을 사로잡았다.

게시물을 접한 팬들은 “갸루 메이크업과 헤어가 완벽하게 어울린다”, “군살 없는 몸매가 다이어트 자극 된다” 등 뜨거운 반응을 보였다.

한편 손담비는 지난 2022년 5월 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 지난해 4월 딸을 품에 안았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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