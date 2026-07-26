하석진, 안희연에 “나한테만 잘해주면 안 됩니까?”…‘사랑이 온다’ 설렘↑

하석진과 안희연이 운명 같은 첫 만남부터 직진 고백까지 이어지는 로맨스를 그리며 ‘사랑이 온다’의 포문을 열었다. 설렘 가득한 첫사랑과 현실적인 가족 이야기가 어우러진 첫 방송은 따뜻한 감성을 전하며 시청자들의 이목을 사로잡았다.

지난 25일 방송된 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑이 온다’ 1회에서는 김무진(하석진 분)과 한규림(안희연 분)의 특별한 인연이 시작됐다.

김무진은 출근길 버스를 잘못 내려 우연히 한규림과 마주쳤다. 같은 옷을 입고 큐브를 맞추던 그녀를 신기하게 바라본 그는 같은 버스에 올랐지만, 한규림은 쓰러진 박수남(강애심 분)을 발견하자 곧바로 달려가 도움의 손길을 내밀었다. 낯선 이를 먼저 챙기는 따뜻한 모습은 김무진의 시선을 단숨에 사로잡았다.

이후 두 사람은 아르바이트 현장에서 다시 만나 인연을 이어갔다. 진상 손님 때문에 속을 끓이던 김무진에게 한규림은 코코아를 건네며 “속상하고 화날 땐 달달한 걸 먹고 ‘아무것도 아니다’라고 주문을 건다”고 위로했다. 예상치 못한 다정함에 김무진은 처음 느끼는 감정을 자각하며 한규림에게 점점 마음을 빼앗겼다.

반면 한규림은 가족 문제로 쉴 틈 없는 하루를 보냈다. 친구를 돕다 학교폭력위원회에 회부될 위기에 놓인 동생 한규오(배윤규 분)와 친엄마를 찾아 서울역으로 향한 쌍둥이 동생들까지, 크고 작은 사건이 이어졌지만 그는 가장으로서 가족을 지키기 위해 고군분투했다. 동생들을 향한 악성 소문을 퍼뜨린 이를 직접 찾아가 경고하는 모습에서는 강단 있는 면모도 드러났다.

김무진과 장서현(이주연 분)의 관계에서는 유쾌한 해프닝도 펼쳐졌다. 귀국한 장서현을 스토커로 오해하는 소동이 벌어진 가운데, 김무진은 계속 한규림이 떠오른다는 자신의 마음을 털어놨다. 장서현이 “좋아하는 거네”라고 말하자 그는 “하루밖에 안 됐는데?”라며 스스로도 놀란 듯한 반응을 보여 앞으로의 로맨스를 기대하게 했다.

또 다른 가족 서사도 관심을 모았다. 생모 고윤희(윤유선 분)의 재혼 사실을 접한 한규영(박유나 분)은 등록금 마련을 위해 윤희의 남편 장훈태(권해효 분)을 직접 찾아갔다. 도움을 받으면서도 반드시 갚겠다며 자존심을 지키려는 모습은 복잡한 감정을 고스란히 드러냈다.

한가네 가족의 갈등도 폭발했다. 자퇴를 고민하는 동생을 위로하던 한규림은 언니 한규영과 언쟁 끝에 머리채를 잡는 몸싸움까지 벌였고, 그 와중에 나타난 아버지 한석중(류승수 분)은 오히려 두 자매를 나무랐고, 씁쓸함을 안겼다.

방송 말미에는 로맨스가 본격적으로 불을 지폈다. 다시 만난 한규림 곁에 조흥식(배정남 분)이 다가오자 질투심을 감추지 못한 김무진은 결국 “나한테만 잘해주면 안 됩니까?”라고 속마음을 드러냈다. 이어 “제가 규림 씨를 좋아하는 것 같습니다”라는 직진 고백으로 엔딩을 장식하며 두 사람의 첫사랑 로맨스에 대한 기대감을 높였다.

이처럼 첫 방송부터 사랑이 온다는 따뜻한 로맨스와 현실적인 가족 이야기를 균형감 있게 담아내며, 이경희 작가의 감성적인 필력과 홍석구 감독의 섬세한 연출, 배우들의 안정적인 연기가 어우러진 주말극의 시작을 알렸다. 첫 방송 시청률은 닐슨코리아 전국 가구 기준 시청률 12.0%를 기록하며 순조로운 출발을 알렸다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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