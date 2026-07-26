[황현희의 눈] 부동산 토론회, 더 많은 질문 오가야…해답 찾는 첫걸음

최근 부동산 문제를 주제로 여러 토론회가 열리고 있다. 집값과 세금, 공급과 대출, 실수요자와 다주택자 문제까지 부동산을 둘러싼 쟁점은 한두 가지가 아니다. 국민의 삶과 가장 밀접한 문제를 놓고 정부와 전문가, 시장 참여자들이 한자리에 모여 이야기를 나누는 것 자체는 분명 의미 있는 일이다. 정책을 설명하고 현장의 목소리를 듣겠다는 시도 역시 반길 만하다.

다만 토론회를 지켜보며 한 가지 질문이 남는다. 우리가 말하는 토론은 과연 무엇일까.

토론은 서로 다른 입장을 가진 사람들이 한자리에 앉는 것만으로 완성되지 않는다. 여러 사람이 차례로 발언한다고 해서 자동으로 토론이 되는 것도 아니다. 이미 정해진 결론을 설명하고, 그 결론에 동의하는 의견을 확인하는 자리라면 그것은 설명회나 간담회에 더 가까울 수 있다. 설명회와 간담회가 중요하지 않다는 뜻은 아니다. 각각의 자리에는 각자의 역할이 있다. 다만 ‘토론회’라는 이름을 붙였다면 조금 다른 기준이 필요하다.

토론의 가장 중요한 조건은 반대 의견이 안전하게 등장할 수 있어야 한다는 것이다. 정책에 동의하는 목소리뿐 아니라 우려를 제기하는 목소리도 충분히 들려야 한다. 듣기 편한 질문보다 답하기 불편한 질문이 나올 수 있어야 하고, 정책을 만든 사람도 자신이 미처 고려하지 못한 부분이 있을 수 있다는 태도로 참여해야 한다.

부동산 문제는 특히 그렇다. 같은 정책이라도 처한 상황에 따라 전혀 다르게 받아들여진다. 집이 없는 사람에게는 가격 안정이 가장 절실할 수 있고, 어렵게 한 채를 마련한 사람에게는 자산 가치의 급격한 하락이 두려울 수 있다. 전세로 사는 사람과 월세로 사는 사람의 걱정도 다르고, 서울과 지방의 상황 역시 같지 않다. 청년과 은퇴 세대, 실수요자와 임대사업자가 바라보는 현실도 서로 다를 수밖에 없다.

이처럼 이해관계가 복잡한 문제일수록 어느 한쪽의 목소리만으로 답을 찾기는 어렵다. 토론은 서로 다른 목소리 가운데 누가 옳은지를 즉시 결정하는 자리가 아니라, 각자의 주장에 어떤 근거가 있고 어떤 한계가 있는지를 확인하는 과정이어야 한다. 상대방의 의견을 꺾는 것이 목적이 아니라, 내가 보지 못한 현실을 발견하는 것이 목적이어야 한다.

좋은 토론에서는 참가자의 생각이 조금씩 달라질 수 있다. 처음에는 확신했던 주장도 다른 사람의 설명을 듣고 수정할 수 있고, 반대했던 정책에서도 일부 필요성을 인정할 수 있다. 자신의 입장을 바꾸는 것을 패배로 여기지 않는 분위기가 중요하다. 오히려 충분한 논의를 거쳐 판단을 보완하는 것이야말로 토론의 성과다.

정부 입장에서도 토론은 정책을 방어하는 자리가 아니라 정책을 더 정교하게 만드는 기회가 될 수 있다. 현장의 우려와 반론은 정책을 방해하는 목소리가 아니라, 시행 과정에서 발생할 수 있는 문제를 미리 알려주는 신호일 수 있다. 반대로 시장 참여자들 역시 정부 정책을 무조건 의심하기보다 정책이 추진되는 배경과 공공의 목적을 이해하려는 노력이 필요하다.

토론은 어느 한쪽만 열린 마음을 가진다고 이루어지지 않는다. 정부도, 전문가도, 시민도 자신이 틀릴 가능성을 조금씩 남겨두어야 한다. “내가 옳다”는 확신보다 “무엇을 놓치고 있는가”라는 질문이 앞설 때 토론은 비로소 움직이기 시작한다.

부동산 정책은 발표되는 순간 끝나는 것이 아니다. 시장의 반응을 살피고, 예상하지 못한 부작용을 확인하고, 필요하다면 보완해야 한다. 그런 점에서 토론은 정책 결정 이전에만 필요한 절차가 아니다. 정책을 시행하는 과정에서도 계속되어야 한다.

이번 부동산 토론회 역시 정답을 확정하는 자리라기보다 앞으로 더 많은 질문을 시작하는 자리가 되었으면 한다. 반대 의견이 나왔다고 해서 정책의 권위가 흔들리는 것은 아니다. 오히려 다양한 반론을 견디고도 설득력을 유지할 때 정책에 대한 신뢰는 더 단단해질 수 있다.

토론의 진정한 의미는 말을 많이 하는 데 있지 않다. 서로 다른 말을 끝까지 듣는 데 있다. 결론을 미리 정해놓고 사람들을 설득하는 것이 아니라, 다른 의견을 통해 결론을 더 나은 방향으로 수정하는 데 있다.

우리가 토론회를 개최하는 이유도 결국 여기에 있을 것이다. 정부의 설명을 국민에게 전달하는 것뿐 아니라 국민의 질문과 우려가 정책에 다시 전달되도록 하는 것. 말이 한쪽으로만 흐르지 않고 서로 오갈 때, 비로소 토론은 이름에 걸맞은 모습을 갖추게 된다.

부동산 문제에 완벽한 정답은 없을지 모른다. 그래서 더욱 토론이 필요하다. 정답을 이미 알고 있다는 사람들끼리 모이는 자리가 아니라, 정답을 함께 찾아가는 사람들이 만나는 자리. 앞으로의 부동산 토론회가 그런 모습에 조금 더 가까워지기를 기대한다.

/개그맨 겸 방송인 황현희

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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