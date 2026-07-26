“소녀시대 때보다 더 날씬해”…효연, 9kg 감량 후 완성된 ‘역대급 비율’

효연이 슬림한 모습을 공개했다. 출처=효연 SNS

그룹 소녀시대 출신 효연이 한층 더 슬림해진 근황을 전하며 눈길을 끌고 있다.

지난 25일 효연은 자신의 SNS에 “Gogogogogogo”라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게시했다. 공개된 사진 속 효연은 크롭 니트와 홀터넥 상의, 부츠컷 팬츠를 조합해 선명한 보디라인을 드러냈다. 카디건을 살짝 걸친 채 자연스러운 미소를 지으면서 모델 못지않은 비율과 탄탄한 실루엣을 뽐냈다.

게시물을 접한 팬들은 “다이어트 자극 제대로 된다”, “소녀시대 활동 때보다 더 날씬해진 것 같다”, “관리의 끝판왕” 등 폭발적인 반응을 보였다.

평소 꾸준한 운동과 식단 관리로 철저한 자기관리를 이어온 효연은 과거 방송을 통해 9kg 감량 성공 비결로 ‘16시간 간헐적 단식’을 꼽아 화제를 모은 바 있다.

한편 효연은 개인 유튜브 채널 ‘효연의 레벨업’을 통해 다양한 콘텐츠를 선보이며 팬들과의 소통을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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