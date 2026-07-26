서수민, 데뷔작으로 ‘잭팟’…“‘김부장’과 민지, 잊지 못할 거예요”

신인 배우 서수민이 ‘김부장’으로 완벽한 데뷔작을 장식했다.

서수민은 SBS 금토드라마 ‘김부장’에서 김부장(소지섭)의 딸 김민지 역을 맡았다. 첫 드라마 도전이라는 사실이 무색할 만큼 안정적인 연기와 선명한 존재감을 드러내며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.

'김부장'은 '세상에서 가장 평범한' 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 '세상에서 가장 위험한' 남자가 되어 싸우는 복수 액션 드라마다. 민지는 아빠 '김부장'이 움직이게 된 가장 결정적인 이유이자, 작품을 관통하는 부녀 서사의 중심으로 활약했다.

서수민은 사춘기 딸의 현실적인 모습부터 예기치 못한 위기 속 공포와 불안, 끝까지 살아남기 위해 버텨내는 절박함까지 민지의 다채로운 감정을 섬세하게 표현했다. 특히 아버지를 향한 서운함과 애틋함이 공존하는 초반부를 비롯해 납치 이후 극한 상황을 견뎌내는 모습, 마침내 아버지와 다시 마주한 순간까지 인물의 감정 변화를 자연스럽게 이어가며 몰입도를 높였다.

첫 드라마임에도 섬세한 감정 표현과 맑은 마스크로 눈도장을 찍은 서수민은 소지섭과 현실적인 부녀 호흡을 완성하며 작품의 감정선을 이끌었다. 극이 진행될수록 깊어지는 눈빛과 표현력으로 민지의 성장과 생존 서사를 설득력 있게 그려내며 신예 배우로서의 가능성을 보여줬다.

종영과 함께 공개된 사진에는 서수민의 마지막 촬영 현장이 담겼다. 촬영 준비를 하며 밝게 브이 포즈를 취한 모습부터 꽃다발과 케이크를 품에 안고 미소 짓는 모습까지, 작품 속 긴박했던 민지와는 또 다른 사랑스러운 분위기가 눈길을 끈다.

딸에게 돌아온 김부장은 민지와 새로운 삶의 터전을 꾸렸다. 해피엔딩으로 마무리된 ‘김부장’은 지난 25일 방송된 최종회 23.0%(닐슨코리아, 전국기준)의 시청률을 기록하며 유종의 미를 거뒀다.

서수민은 26일 소속사 와이원엔터테인먼트를 통해 “먼저 ‘김부장’과 민지를 많이 사랑해 주시고 관심을 보내주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”며 “저에게는 첫 드라마였는데 좋은 결과까지 함께할 수 있어 아직도 실감이 나지 않고 얼떨떨하지만 정말 기쁘다”라고 종영 소감을 전했다.

이어 “처음이라 부족하고 어려운 순간도 많았지만, 감독님과 선배님들, 모든 스태프분께서 잘 이끌어 주신 덕분에 끝까지 즐겁게 촬영할 수 있었다. ‘김부장’과 민지로 보낸 시간은 오래도록 잊지 못할 것 같다”며 “앞으로 더 좋은 모습과 성장한 모습을 보여드릴 수 있는 배우가 되도록 노력하겠다”라는 인사를 남겼다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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