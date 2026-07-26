“벌써 여름 왔다”…르세라핌 카즈하, 군살 제로 ‘슬림핏’ 원피스 자태 [스타★샷]

카즈하가 청량한 여름 패션을 뽐냈다. 출처=카즈하 SNS

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM) 멤버 카즈하가 독보적인 청량 매력과 감각적인 여름 스타일링을 선보였다.

지난 23일 카즈하는 자신의 SNS 채널을 통해 별다른 문구 없이 근황을 담은 여러 장의 사진을 게재했다.

카즈하가 청량한 여름 패션을 뽐냈다. 출처=카즈하 SNS

공개된 사진 속 카즈하는 블루 컬러의 ‘sugar’ 레터링이 들어간 화이트 슬림핏 원피스를 입고 슬림한 실루엣과 발랄한 분위기를 과시했다. 여기에 파스텔 톤의 연노란색 가디건을 허리에 무심하게 묶어 스타일리시한 스트리트 감성을 더했다.

위트 있는 포인트 아이템 매치도 눈길을 끌었다. 카즈하는 핫핑크 컬러의 미니 포켓 암밴드와 볼드한 청록색 뱅글을 함께 레이어드해 키치하면서도 완성도 높은 Y2K 스포티 룩을 완성했다.

사진을 접한 팬들은 “미모에 벌써 여름이 왔다”, “햇빛보다 환하다”, “스타일링이 너무 잘 어울린다” 등의 뜨거운 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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