이정후, 빅리그 통산 100타점 고지…시즌 6호 홈런·3할 타율 복귀

사진=AP/뉴시스

외야수 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 미국 메이저리그(MLB) 통산 100타점 고지를 밟았다. 빅리그 데뷔 3년 차에 이뤄낸 값진 성과다. 올 시즌 96경기서 37타점을 보태 통산 세 자릿수 타점을 완성했다. 한국인 메이저리거로는 최희섭, 추신수, 최지만, 강정호, 김하성에 이은 역대 6번째 대기록이다.

이정후는 26일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 2026 미국 메이저리그 LA 에인절스와의 홈경기에 6번타자 겸 우익수로 선발 출전했다. 이날 3타수 2안타 1홈런 3타점 1득점으로 맹활약했다.

방망이는 두 번째 타석부터 뜨겁게 불탔다. 팀이 2-0으로 앞선 3회말 2사 1, 2루 찬스. 타석에 들어선 이정후는 에인절스 선발 투수 라이언 존슨의 초구 스위퍼를 공략해 우측 담장을 넘기는 3점 홈런을 쏘아 올렸다. 지난달 24일 오클랜드 애슬레틱스전 이후 32일 만에 터진 시즌 6호 홈런이다.

사진=AP/뉴시스

여기서 끝나지 않았다. 5회말 선두 타자로 나와 2루타를 날렸다. 8일 만에 나온 시즌 31번째 멀티히트였다. 7회말 1사 2루 상황에서는 몸에 맞는 공으로 걸어났다. 전날 2할대로 내려갔던 시즌 타율도 다시 0.302로 올랐다. 팀도 대승을 거뒀다. 샌프란시스코는 이정후의 활약에 힘입어 에인절스를 9-2로 제압했다. 2연승을 달린 샌프란시스코는 시즌 44승 60패를 기록하며 내셔널리그 서부지구 4위를 유지했다.

빅리그 3년 차를 맞은 이정후는 한층 견고해진 모습을 보여주고 있다. 올 시즌 절정의 타격감으로 팀의 핵심 자원이 됐다. 메이저리그 전체 타율 5위(0.302)에 해당하는 상위권 성적이다. 시즌 출발이 순탄치만은 않았다. 초반 부진과 잔부상이 겹쳤다. 첫 11경기 타율이 0.162에 그치며 위기설이 나오기도 했다. 하지만 이정후는 실력으로 이를 극복했다. 18경기 연속 안타를 때려냈고, 4안타 이상 경기만 다섯 차례 만들어냈다.

입단 첫해였던 2024년은 부상 악재로 아쉬움을 남겼다. 지난 시즌 역시 150경기를 뛰며 타율 0.266, 8홈런 55타점으로 적응기를 거쳤다. 그리고 맞이한 3년 차. 이정후는 3할대 타율을 지켜내며 유의미한 기록들을 차곡차곡 쌓아가고 있다. 빅리그 연착륙을 넘어 메이저리그 정상급 타자로 입지를 확실히 다지고 있다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]