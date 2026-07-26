대세는 리센느…‘프리티 걸’로 공중파 음방 첫 1위

그룹 리센느가 ‘프리티 걸(Pretty Girl)’로 공중파 음악방송에서 첫 트로피를 안았다.

리센느는 지난 25일 방송된 MBC ‘쇼! 음악중심’에서 리메이크 싱글 ‘프리티 걸’로 방송 출연 없이 1위에 올랐다. 앞서 SBS Life ‘더쇼’에서 데뷔 후 첫 음악방송 1위를 차지한 데 이어 MBC ‘쇼! 음악중심’에서 공중파 첫 1위 트로피까지 추가 수상하며 음악방송 2관왕을 기록한 것. 거침없는 상승세로 가요계를 접수하고 있다.

음악방송 1위 수상의 기쁨을 안은 리센느는 26일 소속사를 통해 “저희를 믿고 응원해 주신 모든 분들과 함께 만든 소중한 결과라 더욱 뜻깊다. 앞으로도 초심을 잃지 않고 좋은 무대로 보답하겠다. 진심으로 감사드린다”라고 소감을 전했다.

이 같은 성과는 음원 차트 내 독보적인 존재감이 뒷받침하고 있다. 역주행의 신화를 쓴 ‘러브 어택(LOVE ATTACK)’은 멜론 ‘TOP100’과 일간 차트 1위를 굳건히 지키고 있는 가운데 벅스 실시간 차트와 일간 차트, FLO 차트 1위, 지니뮤직 ‘TOP 200’ 실시간 차트 1위, 일간 차트 2위 등을 기록하며 식지 않는 인기를 보여주고 있다.

리메이크 싱글 ‘Pretty Girl’ 역시 멜론 ‘HOT100’ 1위와 함께 ‘TOP100’ 4위, 벅스 실시간 차트 1위, 일간 차트 7위, FLO 차트 6위, 지니뮤직 ‘TOP 200’ 실시간 차트 6위 등 뜨거운 반응을 얻으며 연속 흥행 흐름을 완성하며 또 하나의 대표곡을 추가했다.

리센느는 유튜브 콘텐츠로 화제를 모으며 2024년 8월 발매한 미니 1집 ‘씬드롬(SCENEDROME)’의 타이틀곡 ‘러브 어택’으로 역주행 신드롬을 일으켰다. 최근 발표한 신곡 ‘프리티 걸’까지 이어가며 데뷔 첫 공중파 음악방송 1위라는 결실을 맺었다. 기세를 몰아 오늘(26일) 오후 방송되는 SBS ‘인기가요’에 출연해 특별 무대를 펼칠 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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