“주강찬 기억해주길” 주상욱, ‘김부장’으로 새로 쓴 인생캐

배우 주상욱이 역대급 악역 캐릭터로 새 얼굴을 각인시켰다.

주상욱은 지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 ‘김부장’에서 용역 깡패 출신 건설사 회장 주강찬 역을 맡아 냉혹한 권력자의 카리스마부터 뒤틀린 부성애, 인간적인 균열, 광기 어린 집착까지 입체적으로 그려내며 강렬한 존재감을 남겼다.

이번 작품은 주상욱에게 첫 본격 악역 도전이라는 점에서 더욱 의미를 더했다. 그동안 젠틀하고 부드러운 이미지로 사랑받아온 그는 이번 작품에서 절제된 표정과 낮은 목소리, 예측할 수 없는 광기를 더한 섬세한 연기로 기존의 이미지를 완전히 벗어던졌다. 회를 거듭할수록 더욱 입체적으로 완성된 주강찬은 단순한 악역을 넘어 극의 긴장감을 이끄는 중심축으로 자리 잡으며 ‘주상욱의 재발견’이라는 호평을 이끌어냈다.

특히 극 후반 벼랑 끝까지 몰린 주강찬이 보여준 흔들림 없는 광기와 냉혹함은 극의 긴장감을 최고조로 끌어올리며 시청자들의 몰입을 높였고, 결국 파멸을 맞이하는 마지막 순간까지 주상욱은 흔들림 없는 연기로 캐릭터의 서사를 완성해 묵직한 존재감을 각인시켰다.

‘김부장’을 통해 역대급 연기 변신을 선보이며 배우 인생에 또 하나의 의미 있는 전환점을 맞았다. 26일 주상욱은 소속사를 통해 “이 정도로 뜨거운 사랑을 받을 거라고는 미처 예상하지 못했다. ‘김부장’을 아낌없이 사랑해주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드린다”고 인사했다.

이어 “주강찬을 오래도록 기억해주시고 배우 주상욱의 새로운 변신에도 많은 응원을 보내주셔서 정말 행복했다. 작품을 떠나보내려니 아쉬운 마음이 크지만, 앞으로 더 좋은 모습으로 다시 인사드리겠다. 배우 인생에서 오래도록 잊지 못할 소중한 작품을 선물해주셔서 진심으로 감사드린다”는 소감을 전했다.

주상욱을 비롯한 소지섭, 윤경호, 최대훈 등 ‘아빠 유니버스’ 3인방의 활약이 빛났다. ‘김부장’은 매회 자체 최고 시청률을 경신하며 시청률 20%를 돌파, 2026년 미니시리즈 시청률 1위를 기록했다. 최종회는 닐슨코리아 기준 수도권 23.4%, 전국 23.0%, 순간 최고 27.1%까지 치솟으며 흥행 신드롬의 대미를 장식했다.

첫 악역이라는 과감한 도전은 ‘주상욱의 재발견’이라는 값진 결과로 이어졌다. 한계 없는 캐릭터 소화력과 폭넓은 연기 스펙트럼을 다시 한번 입증한 주상욱이 또 어떤 작품으로 변화를 이어갈 지 기대를 모은다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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