인생캐 쓴 ‘김부장’ 소지섭…“함께할 수 있어 영광, 응원 마음에 새길 것”

배우 소지섭이 인생작, 인생 캐릭터를 경신했다. 액션부터 브로맨스, 부성애까지 완벽한 합을 이룬 소지섭표 ‘김부장’이기에 이토록 뜨거울 수 있었다.

지난 25일 방송된 SBS 금토드라마 ‘김부장’ 최종회에서 김부장(소지섭)은 성한수(최대훈), 박진철(윤경호)을 상대로 처절한 사투를 벌어야 하는 최악의 상황에 놓였다. 주강찬(주상욱)의 계략으로 친구들의 자녀들이 인질로 붙잡히게 된 것. 김부장은 절체절명의 위기에 몰렸지만 두 사람의 공격을 온몸으로 버텨내며 끝까지 포기하지 않았다. 이어 동료들과 기지를 발휘해 주강찬에게 기습 공격을 날리며 단박에 상황을 역전시켰다. 마침내 그는 주강찬과 주학건설을 무너뜨렸고, 딸 김민지(서수민)와의 소중한 일상을 되찾은 해피 엔딩을 맞았다.

묵직한 액션부터 최대훈, 윤경호와 만들어낸 진한 브로맨스까지 폭넓게 그려내며 인물의 입체감을 살린 소지섭. 타격감 넘치는 액션 속에서도 돋보이는 섬세한 감정선과 인간적인 면모로 전무후무한 캐릭터를 탄생시켰다. 특히 평범한 가장의 뜨거운 부성애와 전직 에이스 비밀요원의 카리스마를 밀도 있게 구현해 깊은 여운을 남기기도 했다.

이러한 그의 활약에 힘입어 ‘김부장’은 매회 자체 최고 시청률을 경신하며 시청률 20%를 돌파, 2026년 미니시리즈 시청률 1위를 기록했다. 최종회가 닐슨코리아 기준 수도권 23.4%, 전국 23.0%, 순간 최고 27.1%를 기록했다. 이로써 ‘김부장’은 무려 10회 연속 동시간대 전 채널 1위를 차지한 것은 물론, 자체 최고 순간 시청률을 경신하며 흥행 신드롬의 대미를 장식했다.

또한 넷플릭스 비영어 TV쇼 부문에서도 3주 연속 글로벌 1위에 오르며 국내를 넘어 전 세계 시청자들의 뜨거운 호응을 얻었다.

종영을 맞아 소지섭은 소속사를 통해 작품을 함께 완성한 모든 이들에게 감사의 마음을 전했다. 소지섭은 “‘김부장’은 많은 분들의 열정과 노력이 모여 완성된 작품이라고 생각한다. 감독님과 작가님을 비롯해 추운 날씨 속에서도 묵묵히 현장을 지켜주신 모든 스태프분들께 진심으로 감사드린다. 보이지 않는 곳에서도 누구보다 애써주신 스태프분들의 노고가 있었기에 지금의 ‘김부장’이 완성될 수 있었다고 생각한다. 매 순간 좋은 호흡으로 함께해 준 배우분들께도 진심으로 감사드리며, 함께할 수 있어 큰 영광이었다”라며 동료들에 대한 큰 애정을 드러냈다.

마지막으로 “무엇보다 ‘김부장’을 사랑해 주시고 끝까지 함께해 주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드린다. 보내주신 응원을 오래도록 마음에 새기고 앞으로도 더 좋은 작품으로 보답하겠다”라는 소감을 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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