김가영, 3연속 ‘에스와이 챔피언십’ 우승 정조준…통산 20승-상금 10억원 동시에 노린다

사진=PBA 제공

대기록을 바라본다. ‘당구 여제’ 김가영(43·하나카드)이 ‘에스와이 챔피언십’ 3연속 우승에 도전한다. 동시에 통산 우승 20회와 누적 상금 10억원 돌파도 넘보고 있다.

프로당구협회는 26일부터 다음달 3일까지 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 프로당구 2026-27시즌 3차 투어 ‘친환경 건축자재 에스와이 PBA-LPBA 챔피언십’을 개최한다.

김가영은 이번 대회에서 3연속 에스와이 챔피언십 우승에 도전한다. 지난 2023-24시즌 에스와이 챔피언십이 창설된 이후 김가영은 2024-25시즌과 2025-26시즌에 에스와이 챔피언십을 석권했다. 현재 이번 시즌 랭킹 1위인 김가영은 여전히 우승 후보 1순위다.

아울러 김가영은 통산 20승-누적 상금 10억원 돌파에 다시 도전한다. 김가영은 지난 6월 열린 2차 투어(하이원리조트 챔피언십) 결승전에서 스롱 피아비(캄보디아·우리금융캐피탈)에 세트스코어 2:4로 패배해 대기록 작성 기회를 다음번으로 미뤘다.

최근 10개 투어 합산 포인트랭킹 1위 김가영은 대진표에서도 1번 시드로 128강에 나선다. 김가영은 오는 27일 오전 11시 Q라운드를 통과 32위 선수와 맞붙는다. Q라운드는 LPBA 128강 시작 전날인 26일 오후 2시부터 진행한다.

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2차 투어 우승자 스롱은 2연속 우승에 도전한다. 최근 10개 투어 합산 포인트랭킹 2위 스롱은 같은 날 오후 4시 Q라운드 통과 31위 선수와 첫 경기를 갖는다.

김가영-스롱에 도전하는 선수들 역시 128강에 대거 출전한다. 개막전(우리금융캐피탈 챔피언십) 준우승자 김민아(NH농협카드)는 27일 오후 1시30분 Q라운드 통과 31위 선수와, 이미래(하이원리조트)는 오후 12시15분 Q라운드 통과 28위 선수와 격돌한다. 강지은(NH농협카드) 임경진(브레이커스) 한지은 권발해(이상 에스와이) 정수빈(NH농협카드) 등도 27일 128강에서 대회 첫 경기를 가진다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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