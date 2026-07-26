“가장 Young K다운 음악”…DAY6 영케이, 27일 솔로 컴백 출격 완료

DAY6(데이식스) Young K(영케이)가 가장 ‘영케이다운’ 앨범을 들고 솔로 컴백 준비를 마쳤다.

영케이는 오는 27일 정규 2집 'YOUNGEST'(영기스트)와 타이틀곡 'Shut The Door'(셧 더 도어)를 발매한다. 데이식스의 수많은 명곡을 탄생시킨 영케이는 2023년 9월 솔로 정규 1집 'Letters with notes'(레터스 위드 노트) 이후 약 2년 10개월 만에 솔로 아티스트로 돌아온다.

'영기스트'는 최상급을 표현하는 영어 접미사 '-est'를 활용해 가장 Young K스러운 음악이자 강영현(영케이 본명) 다운 메시지를 전한다. 살아가며 마주하는 감정의 진폭과 다양한 파편을 일상적인 언어로 표현해 온 그는 콘셉트 필름, 트랙리스트 등에 이어 버스킹 라이브까지 새 앨범을 엿볼 수 있는 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다.

여러 개의 문이 반복해서 열리는 연출을 담은 콘셉트 필름에 이어 총 15곡에 달하는 새 솔로 앨범 전곡 작사, 작곡 참여를 알린 트랙리스트 이미지가 촘촘한 작업량을 증명했다. 콘셉트 포토가 영케이 안에 존재하는 여러 모습을 담아냈다면 리릭 스포일러는 작사에 참여한 솔로 정규 2집 전곡의 일부 가사를 직접 낭독하며 그의 감수성을 살펴볼 수 있게 했다. 라이브 앨범 샘플러로는 보컬리스트로서의 역량을 뽐냈고, 'Key of the YOUNGEST'(키 오브 더 영기스트) 프로모션은 신보 궁금증을 키웠다. 'YOUNGEST'를 각인한 열쇠 오브제를 중심으로 펼쳐지는 콘텐츠는 꿈을 향해 달려가던 유년 시절과 마음속 깊이 머물렀던 추억, 오늘의 모습 그리고 희망찬 내일까지 영케이의 시선과 내면을 만나볼 수 있게 했다.

정식 발매를 앞둔 23일에는 서울 영등포구 타임스퀘어를 찾아 버스킹 라이브를 진행하고 신곡을 최초 공개했다. 'F world'(에프 월드)를 시작으로 'Yonge St.'(영 스트릿), '집으로 향한다' 그리고 타이틀곡 'Shut The Door'까지 총 4곡의 무대를 펼치며 현장에 모인 팬들에게 설렘을 안겼다.

이번 정규 2집은 오랜 음악 여정을 통해 쌓아온 영케이의 폭넓은 스펙트럼이 돋보일 것으로 기대를 모은다. 27일 오후 6시 'YOUNGEST'를 발매하는 영케이는 오는 8월 14일~16일 인천 인스파이어 아레나에서 솔로 투어 'Young K Solo Tour < YOUNGEST >' 연다. 인천을 시작으로 방콕, 타이베이, 홍콩, 싱가포르, 마닐라, 쿠알라룸푸르까지 반경을 넓힌다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]