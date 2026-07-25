세계유산위 ‘대한민국관’ 나흘간 5만명 방문→K-굿즈 매출 1억원

제48차 유네스코 세계유산위원회가 열리는 20일 부산 벡스코에 마련된 유네스코 세계유산위원회 대한민국관을 찾은 국내외 관람객들이 미디어아트 관람을 기다리고 있다. [사진=뉴시스]

제48차 유네스코 세계유산위원회가 열리고 있는 부산 벡스코의 개최국 공식 전시관 ‘대한민국관’이 높은 관심을 모으며 개관 나흘 만에 누적 관람객 5만 명을 넘어섰다.

25일 국가유산청에 따르면 지난 20일 문을 연 대한민국관은 24일까지 총 5만2758명이 방문했다. 24일 하루에만 1만5485명이 찾으며 전체 누적 관람객의 상당수를 차지하는 등 관람 열기가 갈수록 높아지고 있다.

대한민국관은 축구장 2개 규모의 전시 공간에 마련됐으며 국가유산청을 비롯해 행정안전부 국가기록관, 부산시 등 35개 기관이 참여하고 있다. 전시는 '첨단 기술로 만나는 유산', '살아있는 무형유산', '유산의 과거·현재·미래', '모두가 함께 즐기는 유산' 등 4개 주제로 구성됐고, 총 45개 부스에서 다양한 전시와 체험 프로그램을 운영하고 있다.

관람객 발길이 가장 많이 이어진 곳은 국가유산 방문 캠페인 홍보관과 몰입형 미디어 전시관, 국가무형유산 보유자들의 시연·체험 행사장이다. 23일 기준 국가유산 방문 캠페인관에는 1만1513명, 몰입형 전시 '헤리티지: 타임리스 타임'에는 1만1160명, 국가무형유산 공개 행사에는 1만1081명이 각각 다녀갔다.

높이 9m의 대형 미디어월과 키네틱 아트를 활용한 몰입형 전시는 연일 긴 대기 줄이 이어질 정도로 큰 인기를 끌고 있으며, 근현대 건축유산 특별전 '나의 유산: 살아온, 살아가는, 살아갈' 역시 하루 3000~4000명이 찾는 대표 전시로 자리 잡았다.

문화상품 판매도 호조를 보이고 있다. 국가유산 관련 상품을 판매하는 'K-헤리티지 스토어'는 24일 기준 누적 매출 1억 원을 돌파했으며, 한국조폐공사가 선보인 기념주화도 380장 이상 판매된 것으로 집계됐다.

이 밖에도 저스피스재단 부스에는 세계유산위원회 홍보대사인 가수 지드래곤(권지용)과 허민 국가유산청장, 방송인 미미·조나단 등의 친필 서명이 전시돼 관람객들의 관심을 모으고 있다.

대한민국관은 세계유산위원회 폐막일인 29일까지 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영된다. 오전 10시 30분과 오후 3시 30분에는 전문 해설사가 주요 전시를 소개하는 도슨트 프로그램이 진행되며, 'K-헤리티지 스테이지'에서는 전통공연과 체험 행사도 함께 열린다.

국가유산청은 주말 동안 관람객이 더욱 늘어날 것으로 예상하고, 관계 기관과 협력해 관람 동선 관리와 안전 대책을 강화할 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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