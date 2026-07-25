이동욱 ‘킬러들의 쇼핑몰2’ 공개 첫날 디즈니+ 韓오리지널 1위 ‘기염’

배우 이동욱·김혜준 주연의 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘킬러들의 쇼핑몰 시즌2’이 시작부터 심상치 않은 흥행 조짐을 보이고 있다.

25일 월트디즈니 컴퍼니 코리아에 따르면 지난 22일 1, 2회를 공개한 ‘킬러들의 쇼핑몰 시즌2’는 공개 첫날 기준 전 세계 디즈니+에서 가장 많이 시청된 한국 오리지널 시리즈에 올랐다. 전작을 뛰어넘는 시청 기록을 새로 쓰고 아시아태평양 지역(APAC)에서도 가장 많이 시청된 한국 콘텐츠가 됐다.

‘킬러들의 쇼핑몰 시즌2’는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 ‘지안’(김혜준)이 살아 돌아온 ‘진만’(이동욱)과 함께 ‘바빌론’ 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 스타일리시 액션 시리즈다.

2024년 공개된 시즌1은 뉴욕타임스 베스트 TV쇼 2024 최고의 인터내셔널 TV쇼 선정, 미국 타임지 2024 올해의 한국 드라마 TOP4에 이름을 올리는 등 공개 당시 글로벌 흥행은 물론 작품성과 화제성까지 모두 인정받으며 디즈니+ 대표 한국 오리지널 시리즈로 자리매김했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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