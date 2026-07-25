“기대감 함께 나누길” 제주SK FC, 바이에른 뮌헨전 ‘공식 MD 팝업스토어’ 오픈

사진=제주SK FC 제공

프로축구 K리그1 제주SK FC(이하 제주SK)가 세계적인 명문 클럽 FC 바이에른 뮌헨과 마주하는 특별한 순간을 기념하고 추억할 공식 MD 팝업스토어를 열었다.

제주SK는 다음 달 4일 오후 8시 제주월드컵경기장에서 열리는 국제 친선경기 ‘아우디 풋볼 서밋 2026(Audi Football Summit 2026)’에서 FC 바이에른 뮌헨과 맞붙는다. 이번 빅매치를 기념해 제주SK는 경기 전부터 팬들이 열기를 체감할 수 있도록 공식 MD 팝업스토어를 오픈했다.

이번 공식 MD 팝업스토어는 지난 24일부터 시작돼 다음 달 4일까지 총 12일간 제주 인기 카페 ‘유동커피’에서 진행된다. 제주SK와 바이에른 뮌헨의 맞대결을 기념한 다양한 공식 MD 상품을 선보인다. 제주신화월드 쇼퍼스에서도 별도 팝업스토어가 마련된다. 해당 매장은 다음 달 3일 오전까지 평일 오후 4시부터 9시, 주말 오후 4시부터 10시까지 운영된다.

사진=제주SK FC 제공

이번 공식 MD 라인업에는 기념볼, 머플러, 축구공 키링, 키캡 키링 등 다양한 상품이 포함되어 있어 제주SK 팬들에게 특별한 소장 가치를 제공할 예정이다. 특히 현장을 찾지 못하는 팬들을 위해 KREAM(크림)을 통한 온라인 판매도 병행해 구매 접근성까지 높였다.

제주SK는 이번 공식 MD 팝업스토어를 통해 단순한 상품 판매를 넘어, 경기 전부터 팬들이 팀과 함께하는 경험을 확대하고 브랜드 가치를 강화한다는 계획이다. 바이에른 뮌헨이라는 글로벌 클럽과의 맞대결을 계기로 국내외 축구 팬들의 관심이 집중되는 가운데, 제주SK는 공식 MD 팝업스토어 운영을 비롯한 다양한 콘텐츠와 이벤트로 팬 경험을 지속적으로 확장해 나가고 있다.

제주SK 관계자는 “세계적인 명문 구단 바이에른 뮌헨의 방한과 제주SK FC의 맞대결은 국내 축구 팬들에게도 큰 관심을 받고 있는 만큼, 팝업스토어 역시 많은 방문객들의 발길이 이어질 것으로 예상된다. 이번 팝업스토어는 팬들이 경기 전부터 제주SK와 함께하는 특별한 순간을 경험할 수 있도록 기획됐다. 많은 팬들이 방문해 다양한 MD를 즐기고, 다가오는 바이에른 뮌헨전의 기대감을 함께 나누길 바란다”고 말했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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