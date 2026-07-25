‘하시4‘ 김지영, 출산 6일 만에 7kg 빠졌다…“내 몸에 무슨 일이” [스타★샷]

사진 = 김지영 SNS 계정

‘하트시그널4’ 출신 김지영이 엄마가 된 후 달라진 근황을 전하며 출산 후 변화를 공개했다.

김지영은 25일 자신의 SNS에 “출산 6일 차에 7kg이 빠졌다. 내 몸에 무슨 일이 일어나고 있는지”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김지영은 갓 태어난 딸을 품에 안은 채 환한 미소를 짓고 있다. 출산의 기쁨과 함께 엄마가 된 행복한 분위기가 사진 속에 고스란히 담겼다.

특히 출산 직후임에도 한층 편안하고 밝은 표정과 변함없는 청순한 분위기가 눈길을 끌었다.

앞서 김지영은 지난 20일 자연분만으로 딸을 출산한 뒤 “회복도 빠르고 컨디션도 아주 좋다. 아기를 낳고 3일 차에 바로 산책할 수 있을 정도”라며 출산 후 근황을 전한 바 있다.

한편 김지영은 2023년 채널A 연애 리얼리티 프로그램 ‘하트시그널4’를 통해 얼굴을 알렸다. 지난 2월 독서 모임 커뮤니티 대표 윤수영과 결혼했으며, 지난 20일 첫딸을 품에 안으며 엄마가 됐다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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