'JYP 새 걸그룹' 아워벌스데이, 멤버 3인 이어 캐릭터 4종 깜짝 공개

JYP엔터테인먼트가 새롭게 선보이는 걸그룹 OURBIRTHDAY(아워벌스데이)가 애니메이션을 통해 신규 캐릭터를 공개했다.

아워벌스데이는 지난 23일과 24일 공식 SNS 채널을 통해 애니메이션 ‘WHIP! OURBIRTHDAY!(휩! 아워벌스데이!)’ 두 번째 에피소드와 새로운 캐릭터 4종의 무빙 포스터를 선보였다.

앞서 공개된 애니메이션 1화에서는 도시를 구하기 위해 악당 무미와 전투를 펼치는 체리샤, 그루블루, 아이얏의 모습이 그려졌다. 이번 에피소드에서는 위험에 빠진 이들을 돕기 위해 키라클, 카푸시아, 티루미코, 하푸미가 차례로 등장했다. 일곱 캐릭터는 힘을 합쳐 도시를 지켜냈지만 영상 말미에는 무미가 또 한 번 새로운 움직임을 드러내며 궁금증을 높였다.

무빙 포스터를 통해서는 쿠앤크, 치즈, 티라미수, 딸기 케이크를 모티브로 한 카푸시아, 하푸미, 티루미코, 키라클이 첫선을 보였다. 스위트, 에너지 지수와 함께 크런치, 소프트, 마일드 등 고유의 특징을 담은 키워드로 저마다의 개성을 예고했다.

아워벌스데이는 JYP엔터테인먼트가 새롭게 선보이는 걸그룹이다. 먼저 공개된 조혜진, 베이비, 아치라야 세 명의 멤버가 첫 번째 디지털 싱글 ‘HUNGRY (Side A)(헝그리 (사이드 에이))’를 발매하고 프리 데뷔 활동에 나섰다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]